Цифровые технологии открывают новые возможности для общественного диалога в Казахстане – эксперт

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Дана Аменова
корреспондент

Свобода выражения мнения определяется не только возможностью журналистов открыто освещать общественно значимые вопросы, но и правом каждого человека свободно говорить о своих проблемах, отстаивать интересы и участвовать в общественной жизни.

О значении открытого диалога, доступности информации и защите граждан от дискриминации на Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала социолог, директор Центра Казахстанского института общественного развития Эльмира Отар, сообщает Kazpravda.kz

Выступая на сессии, посвященной фундаментальным свободам и развитию медиасферы, эксперт подчеркнула, что свобода выражения мнения должна находить отражение прежде всего в повседневной жизни граждан. Важную роль в этом играет доступность информации и возможность открыто обсуждать вопросы, затрагивающие интересы общества.

По ее словам, сегодня в Казахстане зарегистрировано более 5,4 тысячи средств массовой информации, работающих на казахском, русском и других языках. Такое языковое разнообразие расширяет доступ к информации и создает дополнительные возможности для участия различных групп населения в общественной дискуссии.

«Свобода выражения – это не только право журналиста задать вопрос. Это еще и вопрос: может ли обычный человек открыто сказать о своей проблеме? Может ли молодая женщина, житель региона, представитель этнического сообщества или семья, столкнувшаяся с трудностями, говорить свободно?» – отметила Эльмира Отар.

По мнению социолога, полноценный общественный диалог невозможен без участия людей с разным жизненным опытом, социальным положением и взглядами. Особое значение имеет создание условий, при которых молодежь, женщины, жители регионов и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут открыто высказывать свою позицию и рассчитывать на обратную связь.

Отдельное внимание эксперт уделила развитию цифровой среды. Социальные сети, мессенджеры и онлайн-платформы значительно расширили возможности граждан для обмена информацией, обсуждения общественных инициатив и привлечения внимания к актуальным проблемам.

Вместе с тем развитие цифровых коммуникаций повышает требования к медиаграмотности, правовой осведомленности и безопасности пользователей.

В Казахстане проводится работа по выявлению противоправного контента и защите прав граждан в интернете. При этом, как подчеркнула спикер, принципиальное значение имеет соблюдение баланса между свободой выражения мнения и обеспечением безопасности.

«Главный вызов сегодня – найти баланс между свободой выражения, безопасностью граждан и защитой от дискриминационной риторики», – подчеркнула спикер.

В завершение выступления социолог отметила важность дальнейшего развития медиаграмотности, совершенствования правовых механизмов и укрепления культуры взаимного уважения.

По ее оценке, именно сочетание этих условий позволяет обеспечить не только формальное право на свободу выражения мнения, но и реальную возможность каждого человека быть услышанным.

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