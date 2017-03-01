​Цифровые технологии – в библиотеки

Открывая заседание «круг­лого стола», директор Нацио­нальной библиотеки РК Жанат Сейдуманов отметил, что Послание ­Нурсултана ­Назарбаева ­«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» стало важным событием в общественно-политической жизни страны. Участники встречи, а среди них представители городского маслихата, творческой интеллигенции и научной общественности, подчеркнули своевременность и четкую акцентированную направленность целей и задач документа.

– Послание Главы государства является стратегическим прог­раммным документом по развитию страны на ближайшие годы, в котором обозначены точки роста национальной экономики по обеспечению глобальной конкурентоспособности Казахстана в современном мире, – отметил Жанат Сейдуманов. – Но совершенно очевидно, что реализация этих задач невозможна без улучшения качества человеческого капитала, а это подразумевает не только высокий уровень профессио­нальной компетенции, но и нравственно-духовное развитие казахстанцев.

Актуальной задачей для биб­лиотек Казахстана в последние годы является перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в цифровой формат. И Национальная библио­тека ведет активную работу в этом направлении. В рамках осуществления программы «Цифровой Казах­стан» научными сотрудниками учреж­дения разработана и введена в эксплуатацию программа WEB-RABIS. Она представляет собой мощную универсальную интегрированную систему, обладающую всем спектром обеспечения технологических задач внутри библиотеки. Программа позволяет пользователям получать всю необходимую информацию в мировом информационном пространстве, поскольку открыта для всех интернет-режимов.

Кроме того, в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и улучшения качества человеческого капитала в библиотеке работают клубы по интересам, а получить читательский билет можно уже с 12 лет.