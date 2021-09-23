Цифровые удостоверения личности ввели в аэропорту Туркестана
В аэропорту Туркестана появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение «e-Gov Mobile» для подтверждения личных данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе и Шымкента, отметили в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в системе «e-Gov mobile», необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта и при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.
Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные информационные технологии».
Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент и Туркестан, отметили в министерстве.
Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности, добавили в пресс-службе.