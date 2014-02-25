Цифры – не просто статданные

По словам А. Смаилова, сегодня агентство проводит целенаправленную работу по совершенствованию методик статистики, дабы данные, характеризующие положение дел в стране в цифрах, были как можно более качественными и достоверными. Так, совместно с Консорциумом шести зарубежных статистических офисов во главе со Стат­офисом Германии агентством был принят детальный пятилетний план реализации проекта КАЗСТАТ. В результате по итогам прошлого года были усовершенствованы и разработаны новые 14 методик – по формированию основных показателей по животноводству, по статистике науки и инноваций, промышленности, туризма, по индексам цен в сельском хозяйстве, на рынке жилья, по ненаблюдаемой экономике в региональном разрезе, по расчету валового внутреннего продукта в постоянных ценах и так далее.

Не секрет, что обеспечение качест­венными показателями напрямую зависит от автоматизации статистических процессов и внед­рения современных информационных технологий. В этом направлении Агентство по делам статистики также проводит регулярную работу. С 15 ноября прошлого года функ­ционирует новый интернет-сайт агентства, в котором был изменен интерфейс, внедрена более удобная навигация, введены новые интерактивные модули, а также предусмотрена возможность открывать сайт агентства на мобильных устройствах. В 2013 году агентством завершена разработка интегрированной информационной системы «е-статис­тика». К слову, Казахстан первым среди стран СНГ внедрил такую систему по опыту развитых стран.

Между тем некоторые депутаты к официальным статистическим данным относятся в буквальном смысле по принципу Станиславского – «Не верю». В своем содокладе председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Сеитсултан Аимбетов констатировал: в отечественной статистике сущест­вует проблема достоверности показателей по статистическим данным отраслей.

– Статистические показатели агентства и министерств почему-то рознятся. Считаем необходимым проводить более качественный анализ реализуемых стратегичес­ких и программных документов с обязательным размещением в СМИ, – сказал С. Аимбетов.

Он подчеркнул, что актуальной остается проблема наличия статист­ических показателей, обеспечивающих пользователей достоверной и актуальной информацией.

– За два года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 21%, тогда как налоговые поступления от них увеличились всего на 11%. Возникает вопрос: почему рост налоговых поступлений не соответствует количеству предпринимателей? – выразил недоумение С. Аимбетов.

Сомнения в статистических данных выразил и депутат Турсунбек Омурзаков, в частности по ценам на продукты питания. Народный избранник даже выразил желание делать покупки в тех магазинах, в которых цены соответствуют статданным. Комментируя реплику мажилисмена, А. Смаилов ответил, что расчеты цен на продукты питания в Казахстане соответствуют международным стандартам.

– К нам приезжали несколько раз эксперты, проверяли все наши расчеты. В последний раз в 2010 году норвежские эксперты дали свою оценку о полном соответствии методологии расчета индексов цен, – отметил он.

Также Т. Омурзаков затронул воп­рос определения черты беднос­ти в Казахстане, а депутат Жуматай Алиев – демографические аспекты.

По словам А. Смаилова, в Казахстане может быть создан Центр демографических исследований.

– Мы поддерживаем необходимость создания Центра демо­графических исследований. Более того, я направил письмо на имя Премьер-Министра о целесообразности создания в нашей стране специализированного института по демографическим исследованиям и просил дать поручение заинтересованным госорганам рассмот­реть этот вопрос положительно. Мы и дальше будем лоббировать создание такого центра, – сказал А. Смаилов.

В ходе правчаса поднимали депутаты и вопросы учета объемов импорта и экспорта в рамках Таможенного союза, кадрового потенциа­ла системы статистики, говорили о необходимости пересмот­ра методик расчетов. Все предложения народных избранников будут сформированы в рекомендации и переданы в уполномоченный орган.

Лаура ТУСУПБЕКОВА