ЦИК: Более половины казахстанцев проголосовали на выборах

Лидируют по явке избирателей Туркестанская область, а также новые области Абай и Улытау.

Фото: Kazpravda.kz

Член ЦИК РК Сабила Мустафина на заседании ведомства рассказала о явке избирателей на выборы президента к этому часу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На 14.00 часов бюллетени получили 6 113 621 гражданин Казахстана или 51,16% избирателей, включенных в списки», - сказала Сабила Мустафина.

Лидируют по явке избирателей Туркестанская область, а также новые области Абай и Улытау.

Самую низкую активность демонстрируют жители Астаны, Алматы, Алматинской и Западно-Казахстанской области, отметили в ЦИК.