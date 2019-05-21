​ЦИК намерен обучать

Такой семинар под руководством заместителя председателя ЦИК Константина Петрова прошел в Костанайской области. В нем приняли участие члены избиркомов и другие участники избирательного процесса – руководители штабов кандидатов в Президенты РК, представители СМИ. Рассмотрены ход проведения основных этапов выборной кампании, полномочия избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов, обеспечение исполнения законодательства о выборах.

Руководитель аппарата акима Костанайской области Арман Абенов доложил о работе по составлению списков избирателей, принятых мерах по материально-техническому оснащению избирательных участков, в том числе обеспечению условий для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, собравшиеся были проинформированы о подготовке избирательных участков к дню голосования, обучении членов избиркомов. Участникам семинара также продемонстрировали подготовленный Центризбиркомом обу­чающий фильм.

Как отметил Константин Петров, деятельность всех избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальности, открытости и гласности, особое внимание уделяется строгому соблюдению требований действующего законодательства о выборах.

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина также провела обучающий семинар для организаторов выборов. В нем приняли участие члены территориальных и участковых избиркомов, сертифицированные тренеры электорального обучения, представители филиала Академии госуправления при Президенте и местных исполнительных органов.

Сабила Мустафина ознакомила участников с изменениями в выборном законодательстве, основными этапами выборной кампании, условиями осуществления предвыборной агитации... Кроме того, были подробно освещены вопросы финансового обеспечения выборной кампании и организации электорального обучения членов избирательных комиссий Акмолинской области каскадным методом и методом дистанционного обучения и тестирования.

В тот же день состоялась встреча Сабилы Мустафиной с председателями комитетов по делам молодежи высших и средних учебных заведений, где были обсуждены вопросы участия молодых в избирательном процессе, повышения их правовой культуры и электоральной активности.