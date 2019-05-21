​ЦИК намерен обучать

Свежий выпуск
397
Асель Муканова

Такой семинар под руководством заместителя председателя ЦИК Константина Петрова прошел в Костанайской области. В нем приняли участие члены избиркомов и другие участники избирательного процесса – руководители штабов кандидатов в Президенты РК, представители СМИ. Рассмотрены ход проведения основных этапов выборной кампании, полномочия избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов, обеспечение исполнения законодательства о выборах.

Руководитель аппарата акима Костанайской области Арман Абенов доложил о работе по составлению списков избирателей, принятых мерах по материально-техническому оснащению избирательных участков, в том числе обеспечению условий для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, собравшиеся были проинформированы о подготовке избирательных участков к дню голосования, обучении членов избиркомов. Участникам семинара также продемонстрировали подготовленный Центризбиркомом обу­чающий фильм.

Как отметил Константин Петров, деятельность всех избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальности, открытости и гласности, особое внимание уделяется строгому соблюдению требований действующего законодательства о выборах.

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина также провела обучающий семинар для организаторов выборов. В нем приняли участие члены территориальных и участковых избиркомов, сертифицированные тренеры электорального обучения, представители филиала Академии госуправления при Президенте и местных исполнительных органов.

Сабила Мустафина ознакомила участников с изменениями в выборном законодательстве, основными этапами выборной кампании, условиями осуществления предвыборной агитации... Кроме того, были подробно освещены вопросы финансового обеспечения выборной кампании и организации электорального обучения членов избирательных комиссий Акмолинской области каскадным методом и методом дистанционного обучения и тестирования.

В тот же день состоялась встреча Сабилы Мустафиной с председателями комитетов по делам молодежи высших и средних учебных заведений, где были обсуждены вопросы участия молодых в избирательном процессе, повышения их правовой культуры и электоральной активности.

Популярное

Все
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Камня на камне не оставили
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Нужно жить сегодня!
Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне
Когда чудеса становятся реальностью
Новый закон меняет правила биржевой торговли
Самое жаркое десятилетие в истории наблюдений
Экологическая культура должна стать частью нашей жизни
Цены на лекарства снизятся
Армия должна быть безопасной
Жить в селе становится комфортнее
Общий педагогический стаж династии Умбетовых – более 300 лет
Почему не реконструируют заставы?
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 января 2025 года №61-НП
Встреча с руководителями фракций
Антикоррупционная служба подвела итоги работы за 2024 год
«Дерево растет только на одном месте»
Поставки зерна из Казахстана в Иран выросли в 30 раз
Таинственная музыка природы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Миссия – выстраивать мосты
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области ИИ
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Чемпионат Казахстана по шахматам стартовал в Алматы
Определены самые популярные у туристов регионы
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Глава Минэнерго рассказал о договоренностях с арабскими инвесторами
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Читайте также

Стабфонд сдерживает рост цен
Взяли на особый контроль
Строится жилье для многодетных
Эти дамбы выдержат!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]