ЦИК отказал Бакыту Жанабаеву в регистрации кандидатом в президенты РК

На заседании Центральной избирательной комиссии Казахстана был принят протокол об отказе Бакыту Жанабаеву в регистрации в качестве кандидата в президенты страны, сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

«По данным протоколов территориальных избирательных комиссий, в поддержку собрано 58 889 подписей, по результатам проверки признаны 4 054 подписи. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей», – сообщила член ЦИК Сабила Мустафина.

Таким образом, протоколом ЦИК Бакыту Жанабаеву отказано в регистрации.

Напомним, что его выдвинула в кандидаты в президенты Казахстанская лига любителей футбола.