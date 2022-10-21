ЦИК отказал Жуматаю Алиеву и Нуржану Альтаеву в регистрации кандидатами в президенты РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты РК Жуматаю Алиеву и Нуржану Альтаеву, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что Жуматай Алиев не собрал необходимое количество подписей избирателей.

«Медицинское заключение о состоянии здоровья не соответствует требованиям. Кроме того, в поддержку Алиева было собрано 187 723 подписи в 20 регионах. Достоверными признаны 36 776 подписей. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей», – обосновала она.

Напомним, что Жуматая Алиева выдвинуло ОО «Халық демографиясы».

В свою очередь касательно кандидатуры Нуржана Альтаева член ЦИК Шавхат Утемисов отметил, что суд признал недействительным протокол Республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана. На этом основании Центризбирком отказал Альтаеву в регистрации в качестве кандидата в президенты.