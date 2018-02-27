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​ЦИК отправляет десант
Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия Казахстана совместно с Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников (МИМРД) Межпарламентской ассамблеи СНГ провела в Астане семинар на тему «Подготовка к международному наблюдению за выборами Президента Российской Федерации».

Семинар организован для представителей центральных и регио­нальных государственных органов, направляемых в качестве краткосрочных наблюдателей в составе миссий различных международных организаций по наб­людению за президентскими выборами в РФ, которые пройдут 18 марта.

– Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством иностранных дел при помощи и содействии других центральных и местных государственных органов сформировала список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в России. Общее их количество по списку составляет 170 человек. 129 из них – в составе миссии наблюдателей от СНГ, 3 – по линии ШОС и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ – 38 человек. Один долгосрочный наблюдатель в составе миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека уже находится в России с 11 февраля, – рассказала член ЦИК РК Зауреш Баймолдина.

Участников семинара ознакомили с особенностями избирательной системы и правового регулирования президентских выборов в России. Также обсуждались результаты международного мониторинга выборов в государствах – участниках СНГ. С докладами выступили заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД МПА СНГ Дмитрий Гладей, советник председателя Конституционного суда РФ, профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор юридических наук Алексей Карцов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

Семинар, проведенный в Астане, в определенном смысле уникален. Как подчеркнул директор МИМРД Дмитрий Гладей, впервые представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ пригласили для подготовки национальных наблюдателей к выборам за рубежом.

– Думаю, это интересная прак­тика, и почему бы ее не продолжить в будущем, тем более, если она хорошо себя зарекомендует, – отметил Дмитрий Гладей.

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