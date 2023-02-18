ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис

Мажилис
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Диасов Ораз
корреспондент

Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам озвучили в ЦИК РК,  передает корреспондент Каzpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров озвучил итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам на заседании ведомства. 

Он напомнил, что сегодня в 18.00  местного времени завершается этап регистрации. 

"По информации территориальных избирательных комиссий  вчера завершилась регистрация политических списков по выборам  половины депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы,  избираемых на пропорциональной основе. В  этой связи мы уже сейчас готовы проинформировать  об итогах регистрации именно по партийным спискам", - отметил он.

В целом, 69 депутатов Мажилиса Парламента избираются по партийным спискам. 

"Для участия в выборах в Мажилис  парламента в ЦИК  представлены списки всех зарегистрированных партий. Всего было включено 283 кандидата", - добавил Петров.  

Итоги регистрации выглядят следующим образом: 

  • от "Народная партия Казахстана" – 52 кандидата 
  • от партии "Ак жол" - 54 кандидата
  • от ОСДП – 19 кандидата 
  • от партии "Байтак" – 18 кандидата 
  • От партии "Ауыл" – 25 кандидата 
  • От партии "Аманат" - 90 кандидата 
  • От партии "Республика" - 23  кандидата. 

Ранее сообщалось, что два кандидата  были исключены из партийного списка  согласно их заявлений. 

"Таким образом, в семь списков  политических партий претендующих  на  69 мандатов депутатов Мажилиса включен 281 кандидат.  Необходимое представительство  женщин, молодежи и лиц с инвалидностью  соблюдено каждой политической партией. Средний возраст кандидатов - 45,7 лет, 19 кандидатов в депутаты  в возрасте до 29 лет. 201 кандидат - мужчины, 80 – женщины, в списки включены представители 12 национальностей", - резюмировал Петров.

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