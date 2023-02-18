ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис

Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам озвучили в ЦИК РК, передает корреспондент Каzpravda.kz .

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Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров озвучил итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам на заседании ведомства.

Он напомнил, что сегодня в 18.00 местного времени завершается этап регистрации.

"По информации территориальных избирательных комиссий вчера завершилась регистрация политических списков по выборам половины депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы, избираемых на пропорциональной основе. В этой связи мы уже сейчас готовы проинформировать об итогах регистрации именно по партийным спискам", - отметил он.

В целом, 69 депутатов Мажилиса Парламента избираются по партийным спискам.

"Для участия в выборах в Мажилис парламента в ЦИК представлены списки всех зарегистрированных партий. Всего было включено 283 кандидата", - добавил Петров.

Итоги регистрации выглядят следующим образом:

от "Народная партия Казахстана" – 52 кандидата

от партии "Ак жол" - 54 кандидата

от ОСДП – 19 кандидата

от партии "Байтак" – 18 кандидата

От партии "Ауыл" – 25 кандидата

От партии "Аманат" - 90 кандидата

От партии "Республика" - 23 кандидата.

Ранее сообщалось, что два кандидата были исключены из партийного списка согласно их заявлений.

"Таким образом, в семь списков политических партий претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. Средний возраст кандидатов - 45,7 лет, 19 кандидатов в депутаты в возрасте до 29 лет. 201 кандидат - мужчины, 80 – женщины, в списки включены представители 12 национальностей", - резюмировал Петров.