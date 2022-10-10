ЦИК получил документы о выдвижении кандидатом в президенты РК Талгата Ергалиева

В Центральную избирательную комиссию Казахстана представлены документы Талгата Ергалиева о его выдвижении кандидатом в президенты РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

10 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены следующие документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским объединением юридических лиц «Союз строителей Казахстана»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана» о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Ергалиева Т.Ф. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копия диплома о высшем образовании.