Общество

ЦИК провел обучающий семинар для представителей предвыборных штабов кандидатов в президенты

В рамках внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на  20 ноября, Центральная избирательная комиссия провела обучающий семинар для представителей предвыборных штабов кандидатов в президенты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центризбирком.

На семинаре в качестве основных спикеров выступили члены Центризбиркома Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова, заведующий отделом планирования и исполнения бюджета аппарата ЦИК РК Гульназ Кембаева, представители филиала АО «Народный банк» по г. Астана Жанар Рахимова, Жания Досбаева, а также руководитель финансово-хозяйственного отдела ГУ Аппарат акима г.Астана Айнагуль Иксан.

Участникам семинара были подробно разъяснены вопросы о порядке и объемах средств, выделенных из республиканского бюджета для выступления кандидатов в президенты в СМИ, формирования избирательных фондов кандидатов, предоставления отчетов об использовании средств избирательного фонда после установления итогов выборов, а также обязанности кандидатов по обеспечению открытости и прозрачности всех денежных операций и процедур.

Представители предвыборных штабов ознакомились с правовыми условиями проведения предвыборной агитации кандидатов, в том числе через СМИ, путем проведения публичных предвыборных мероприятий, выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.  

Также была разъяснена правовая ответственность кандидатов в случае нарушений ими выборного законодательства в части образования и расходования избирательных фондов, а также предвыборной агитации.

Спикеры семинара дали исчерпывающие ответы на все вопросы, интересующие представителей штабов кандидатов в рамках электоральной кампании.  

Следующий семинар Центризбиркома запланирован для представителей политических партий, иных общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам осуществления национального наблюдения за выборами, который пройдет на площадке Академии НПО 27 октября.

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