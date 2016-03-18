​ЦИК сверяет часы

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Адина НУРБЕРГЕН

Как сообщил на брифинге член ЦИК РК Марат Сарсембаев, 20 марта 2016 года голосование на всех избирательных участках начнется с 7.00 и закончится в 20.00 по местному времени.

– При этом голосование не может начинаться ранее 6.00 и заканчиваться позже 22.00, – уточнил он. – В 20.00 заканчивается голосование по общему правилу, но те избиратели, которые в этот момент еще будут находиться на участке, смогут реализовать свое избирательное право и проголосовать.

Если же в день выборов кто-либо не сможет прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи, а также в случае нахождения в отдаленном и труднодоступном месте, где не образован избирательный участок, избиратель вправе обратиться в участковый избирком с заявлением об организации голосования на дому. Такие заявления будут приниматься избиркомами до 12.00 20 марта.

– Хотел бы подчеркнуть, что задача избирательных комиссий – обеспечить возможность голосования всем избирателям, – сказал М. Сарсембаев. – При этом одной из гарантий реализации избирательного права каждого гражданина, находящегося в любой части нашей страны, являются открепительные удостоверения.

Спикер напомнил, что при перемене избирателем места своего пребывания в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов он может обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации с просьбой о выдаче ему открепительного удостоверения на право голосования.

– Открепительное удостоверение выдается избирателю либо его представителю по доверенности в период с 4 марта до 18.00 19 марта на основании письменного заявления, – пояснил он.

Согласно установленным правилам, открепительное удостоверение заполняется председателем или членом участковой избирательной комиссии на государственном или русском языке по желанию избирателя. При этом представитель участкового избиркома, выдавший удостоверение, в списке напротив фамилии избирателя, в графе «Примечание» должен сделать запись о выдаче открепительного удостоверения, внес­ти его пятизначный серийный номер, дату выдачи и поставить свою подпись. Заявление избирателя на получение открепительного удостоверения прилагается к списку избирателей и является основанием для исключения его из списка по данному избирательному участку.

М. Сарсембаев уточнил, что утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются и дубликаты не выдаются. В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения избиратель будет зарегистрирован по месту нахождения.

Важно также отметить, что на выборах депутатов областного, городского, районного маслихатов можно будет проголосовать с открепительным удостоверением только на избирательных участках, находящихся в другом населенном пункте, но в пределах того избирательного округа, в котором зарегистрирован избиратель.

Спикер также напомнил, что 14 марта завершилась аккредитация Центральной избирательной комиссией международных наблюдателей. По данным ЦИК, на парламентских выборах будут работать 957 наблюдателей от миссий международных организаций и иностранных государств, а также аккредитованных МИД РК представителей зарубежных средств массовой информации.

Голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, и на выборах депутатов маслихатов Респуб­лики Казахстан будет проходить на 9 840 избирательных участках.

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