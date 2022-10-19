ЦИК зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты Казахстана

Центризбирком сообщил о регистрации Каракат Абден в качестве кандидата на пост президента Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Член ЦИК Шавхат Утемисов напомнил, что Каракат Абден выдвинуло РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников». 8 октября она предоставила все необходимые документы в Центризбирком.

«Постановлением Центральной избирательной комиссии установлено, что ее кандидатура соответствует требованиям закона. Кандидату выданы подписные листы для сбора подписей граждан. Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты РК были собраны подписи 121 314 граждан в 15 регионах страны. Из них были проверены 120 158 подписей, достоверными признаны 118 418», - отметил Шавхат Утемисов.

Внеочередные выборы главы государства состоятся 20 ноября.

Ранее ЦИК утвердила кандидатуры Жигули Дайрабаева, Жуматая Алиева, Салтанат Турсынбековой, Мейрама Кажыкена и Касым-Жомарта Токаева.