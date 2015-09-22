Ципрас вернулся

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По сообщениям международных информационных агентств подготовил Дмитрий НОРКИН
На втором месте главный конкурент СИРИЗА – консервативная правоцентристская «Новая демократия». Она получила 28,09% голосов и 75 мест. На третьем месте неофашистская ультраправая «Хриси Авги» («Золотая заря») – 6,99% голосов и 18 мест.
Коалиционный блок левоцентристский ПАСОК и «Демократическими левыми» (ДИМАР) набрал 6,28% (17 мест). Компартия Греции – 5,55% (15 мест), цент­ристская «Потами» («Река») – 4,09% (11 мест), Союз центристов – 3,44% (9 мест).
Партия «Независимые греки» (АНЭЛ) набрала 3,69% голосов и получила 10 мест в парламенте. СИРИЗА и АНЭЛ создадут правящую коалицию и будут иметь 155 мест в парламенте. Для формирования правительства необходимо 151 место в однопалатном греческом парламенте.
Ципрас уже выступил перед своими сторонниками в Афинах. Он заявил, что греки выдали СИРИЗА мандат на продолжение борьбы внутри страны и за рубежом за сохранение гордости жителей Эллады. По его словам, впереди Грецию ждут нелегкие времена, однако население Греции «чувствует твердую почву под ногами».

Готовы к внешним конфликтам
Верхняя палата парламента Японии поддержала закон, согласно которому национальные вооруженные силы смогут участвовать в военных действиях за пределами страны.
Поскольку в июле за документ проголосовала нижняя палата парламента, закон был принят окончательно. Премьер-министр страны Синдзо Абэ уточнил, что принятый парламентом закон «необходим, чтобы защитить мирный образ жизни людей, а также предотвратить вооруженный конфликт». Он заявил о намерении «упорно разъяснять обществу смысл данного документа». Согласно документу, Силы самообороны (японская армия) могут применяться в рамках коллективной обороны для защиты дружественных государств, даже если сама страна не подвергается нападению. Участие в заграничных операциях обставлено рядом условий. В частности, отмечается, что не должно существовать альтернативы военному вмешательству. Сила будет применяться в минимально необходимом объеме. При этом сам конфликт должен нести в себе угрозу существованию Японии и праву ее народа на жизнь и свободу.

Митинг солидарности
Более 100 тыс. человек вышли в воскресенье на антитеррористический митинг в Стамбуле в поддерж­ку военной операции против курдских боевиков, которую с конца июля проводят правительственные войска. Многотысячный митинг был организован неправительственными организациями. В демонстрации принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи он назвал запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) «последним оплотом терроризма». «Не может быть и речи ни о малейших уступках терроризму», – заявил он.
Как отмечается, обстановка в Турции резко обост­рилась после организованного 20 июля «Исламским государством» (ДАИШ) теракта на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла на себя РПК. В течение последних двух месяцев жертвами курдских боевиков стали более 110 полицейских, военных, а также гражданских лиц. С 24 июля вооруженные силы страны атакуют позиции «Исламского государства» на севере Сирии и Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Мрачные перспективы
Экологи выяснили, что дым домашних очагов и сельское хозяйство являются главными причинами загрязнения атмосферы вредными веществами, которые каждый год убивают по 3,3 млн человек.
Число смертей, напрямую или косвенно вызванных загрязнением воздуха, вырастет почти в два раза к 2050 году и достигнет отметки в 6,6 млн человек ежегодно, если не принимать никаких мер по ограничению выбросов вредных газов, заявляют ученые в статье, опубликованной в Nature, передает РИА «Новости».
По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязнение атмосферы токсичными газами и канцерогенами убивает ежегодно около 3,5 млн человек. Эта оценка является достаточно неточной, и многие экологи и медики полагают, что число смертей может быть на самом деле гораздо выше. Кроме того, неизвестно, какие именно загрязнители больше всего влияют на смертность, из-за чего никаких конкретных мер пока так и не было принято.

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