​Цирк уехал – газгольдеры остались

ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Технологии для удобства жизни
Решить квартирный вопрос
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Как сбылась мечта Мауыты-әже
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Синдром 7 сентября
Жемчужина национального искусства
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Есть шанс начать новую жизнь
Будущее глазами художников
Преодолевая обстоятельства
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

