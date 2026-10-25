Циркачи трех стран выступили на благотворительном шоу в Астане

В День Республики на манеже Столичного цирка выступили артисты из Казахстана, России и Узбекистана
В Астане ко Дню Республики организовали благотворительное представление «Pro цирк» для детей с особыми потребностями и других жителей, нуждающихся в социальной поддержке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.
На манеже Столичного цирка выступили артисты из Казахстана, России и Узбекистана. Зрителям представили номера акробатов, эквилибристов, жонглеров и клоунов.
«Для нас важно, чтобы День Республики был праздником, который объединяет людей и дарит радость. В этом году мы решили отметить его благотворительным мероприятием, приуроченным к 35-летию независимости нашей страны», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и информации Столичного цирка Айнур Булдыбаева.
Среди приглашенных были воспитанники общественного объединения «Общество детей-инвалидов г. Астаны». Заведующая отделением социальной помощи детям с ограниченными возможностями Нургуль Жолдыгулова поблагодарила Столичный цирк за поддержку и организацию подобных мероприятий.
«Мы выражаем большую благодарность Столичному цирку. Здесь всегда принимают участие в благотворительных инициативах и открывают двери для особенных детей. Для наших воспитанников такие мероприятия — большая возможность выйти из привычной обстановки, посмотреть представление и внести в их жизнь яркие краски. Сегодня детей пригласили на праздничную программу ко Дню Республики. Для ребят это возможность не только интересно провести время, но и стать частью общего праздника», — рассказала она.