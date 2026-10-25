Циркачи трех стран выступили на благотворительном шоу в Астане

В День Республики на манеже Столичного цирка выступили артисты из Казахстана, России и Узбекистана

Фото: Акимат Астаны

В Астане ко Дню Республики организовали благотворительное представление «Pro цирк» для детей с особыми потребностями и других жителей, нуждающихся в социальной поддержке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

На манеже Столичного цирка выступили артисты из Казахстана, России и Узбекистана. Зрителям представили номера акробатов, эквилибристов, жонглеров и клоунов.

«Для нас важно, чтобы День Республики был праздником, который объединяет людей и дарит радость. В этом году мы решили отметить его благотворительным мероприятием, приуроченным к 35-летию независимости нашей страны», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и информации Столичного цирка Айнур Булдыбаева.

Среди приглашенных были воспитанники общественного объединения «Общество детей-инвалидов г. Астаны». Заведующая отделением социальной помощи детям с ограниченными возможностями Нургуль Жолдыгулова поблагодарила Столичный цирк за поддержку и организацию подобных мероприятий.