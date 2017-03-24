​Цирковая программа для EXPO

Он посмотрел номера наших артистов, чтобы отобрать лучшие из них для международного циркового представления, которое Артистическая дирекция готовит для гостей и участников ЭКСПО в Астане. Директор Казгосцирка Бакыт Бокебаев сообщил, что гость отметил высокий профессио­нальный уровень наших артистов. «Казахское цирковое искусство очень богато и занимает почетное место в мировом цирковом сообществе», – сказал после предварительного про­смотра президент Всемирной федерации цирка.

Говорить о конкретных номерах, которые войдут в гото­вя­щуюся международную ­программу для ЭКСПО-2017, пока рано. Поскольку, как пояснил директор Казгосцирка, еще не определились с мес­том для циркового представления в Астане. А от этого зависит многое, в том числе участие воздушных гимнастов и других артистов, для которых требуется специальное оборудование.

Разговор с гуру циркового искусства коснулся и возможности участия в следующем, 2018 году, артистов Казгосцирка в международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Для этого фес­тиваля планируется подготовить два номера. «Нынешней осенью будет точно известно о нашем участии», – сообщил директор Бакыт Бокебаев. И добавил, что артисты Алматинского цирка уже брали «золото» и другие высокие награ­ды в Монте-Карло в 1996 и 2004 годах.

Нынешний год обещает стать насыщенным на интересные события для казахстанских артис­тов. Помимо большой работы по подготовке цирковых номеров для представления на ЭКСПО, в нынешнем году труппа Алматинского цирка впервые после 30-летнего перерыва выедет с гастролями по Казахстану, а в дальнейшем, как планируется, и по городам России. Для гастролей алматинские артис­ты готовят совершенно новую цирковую программу по мотивам казахской народной сказки «Ер-Тостик». Первыми ее увидят казахстанские зрители.

И еще приятная новость. Совсем скоро, как заверил Бакыт Бокебаев, распахнет двери первый музей истории Казахского государственного цирка. Алматинскому храму циркового искусства, насчитывающему 47 лет богатой истории, есть что показать и о ком рассказать.