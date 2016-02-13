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​ЦОН в помощь

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Сегодня в Южно-Казахстанской области с населением 2,84 млн человек услуги жителям предоставляют 30 цент­ров обслуживания. За прошедший год более 65 тыс. южноказахстанцев обратились на портал электронного правительства для получения 22 видов услуг, которые предоставляют местные исполнительные органы. За это же время почти 500 тыс. человек получили электронные цифровые подписи, что свидетельствует о повышении компьютерной грамотности населения. Все они могут самостоятельно в секторах самообслуживания Connection point получать е-услуги и пользоваться электронными сервисами, к примеру, погашать налоги и штрафы, оплачивать коммунальные услуги.

За 2015 год мобильные ЦОНы совершили 1 190 выез­дов в отдаленные населенные пункты и оказали около 37 тыс. государственных услуг местным жителям. С начала текущего года предоставлено около 9 тыс. аналогичных услуг с выездом специалистов в глубинку.

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