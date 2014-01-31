ЦРЛ: технологии, знания, опыт

Об этом говорилось на пресс-конференции с журналистами в Казахском научном центре карантинных и зоонозных инфекций им. Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения РК. С 2010 года на его территории в рамках двустороннего соглашения между Казахстаном и США ведется строительство Цент­ральной референц-лаборатории (ЦРЛ). Расчетная стоимость проекта составляет около 100 млн. долларов США. Финансовые затраты берет на себя американское правительство. Компания «AECOM» – подрядчик Агентства по уменьшению биологической угрозы МО США – осуществляет общий контроль строительства. Казахстанской стороной в лице ТОО «Адани» реализуются проектирование и сооружение наружных инженерных коммуникационных сетей. Планируется, что после завершения строительства американская сторона передаст ЦРЛ в полную собственность и управление республике.

Новая лаборатория, не имеющая аналогов в странах Центральной Азии, станет главным центром по изучению и диагностике инфекционных заболеваний у человека и животных, средоточием совместных международных научных исследований и подготовки научных и практических кадров для трех министерств РК: здравоохранения, сельского хозяйства, образования и науки.

– Четырехэтажную лабораторию можно было построить и на бюджет Казахстана, – говорит директор центра доктор медицинских наук Бакыт Атшабар. – Но у нас нет опыта возведения подобных объектов по новейшим международным стандартам. Это вопрос внедрения новых технологий, получения новых знаний. У американских коллег будут учиться и строители, и наши специалисты в обслуживании оборудования. Все это – последовательная системная работа.

Центр не случайно выбран объектом сотрудничества. Он входит в структуру одной из сильнейших служб Казахстана по контролю за особо опасными инфекциями, с учетом того, что около 40% территории республики – природные очаги чумы, есть очаги сибирской язвы, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки, высоки риски завоза холеры. В сфере научного интереса центра не только изучение и контроль над эпидемиологическим распространением особо опасных инфекций, но и производство около 40 наименований препаратов для специфической профилактики и диагнос­тики этих болезней. Его сотрудники и ученые участвуют в подготовке специалистов Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Южного Кавказа.

Для разработки новых препаратов и вакцин центр рассчитывает усилить готовность к возможному завозу возбудителей инфекций, не встречающихся в Казахстане. Не секрет, что с изменением климата изменяется и распространение инфекций. Новым глобальным угрозам XXI века необходимы и глобальное противостояние, и общие знания. В этом направлении международное сотрудничество, в том числе казахстанских и американских ученых, становится не­оценимым. Об этом говорил и директор агентства по уменьшению биологической угрозы МО США Чарльз Карлтон, когда в августе прошлого года ЦРЛ посетила группа американских журналистов: «Изначально сотрудничество между Казахстаном и США основывалось на договоре о ядерной без­опасности. Необходимость заниматься снижением биологических угроз во всех уголках мира имеет для нас большое значение. Строительство ЦРЛ – часть подобной работы. Другие объекты, которые американская сторона финансировала, это зональные диагностические лаборатории, расположенные в разных регионах Казахстана».

– Мы хотим, чтобы наша база, огромный полевой опыт, наработки и знания оставались, это основа обучения молодых казахстанских специалистов, – продолжил Б. Атшабар, – подчеркну: не заменяя старое новым, а синтезируя, мы готовы применить новые технологии в нашей работе.

Кто же будет трудиться в будущей лаборатории? В Казахстане обучение специалистов по особо опасным инфекциям является обязательным и финансируется в рамках госпрограммы. Это позволяет готовить врачей, биологов, лаборантов 9 противочумных станций, лабораторий особо опасных инфекций центров сан­эпидэкспертизы, Комитета государственного сан­эпиднадзора Министерства здравоохранения РК на курсах переподготовки и повышения квалификации, обеспечивая их личную и общественную безопасность.

Здание ЦРЛ строится с учетом высоких требований по сейсмостойкому строительству (устойчивость при землетрясении 9 баллов). Уровень биологической безопасности лабораторий ЦРЛ оценивается как второй и третий по международной классификации (BSL 2, BSL 3). Предусмотрена надежная система обеззараживания отходов и стоков. Важно, что воп­рос изоляции объекта, его удаленности от жилых построек обсуждался при проектировании лаборатории в Правительстве Казахстана, на встречах с городскими службами и жителями района. При обеспечении всех уровней безопасности, деконтаминации (дезактивации – удаления радио­активных веществ с поверхностей или из массы различных объектов внешней среды: зданий, одежды, техники; воды, пищевых продуктов) отходов, средств биозащиты ЦРЛ будет являться надежным оплотом стабильности. Преимуществом ЦРЛ является не только само строительство по международным требованиям биобезопасности и защиты, но и соответствующее оснащение, перенос технологий (лабораторной диагностики, изучения микроорганизмов, содержания коллекций патогенов, биобез­опасности), обучение и связь с международным научным сообществом, что является огромным вкладом в безопасность региона.

Б. Атшабар выразил обеспокоенность тем, что некоторые СМИ пытаются создать нездоровый ажиотаж вокруг строи­тельства лаборатории. ЦРЛ является продолжением существующих работ с улучшенными технологиями, подчеркнул он, и разработкой биологического оружия лаборатория заниматься не будет. Доказательством тому – ее открытость для прессы, и не только. В 2011 году, к примеру, ЦРЛ посетил российский государственный деятель, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, и у него не возникло на ее счет никаких сомнений.

– Проблема безопасности – общая проблема, – сказал Бакыт Бахиевич. – На уникальном объекте, где содержатся возбудители особо опасных патогенов, проводятся меры по так называемой физической защищенности лаборатории. В том числе ограждение по перимет­ру колючей проволокой, охрана периметра и внут­ренней территории силами МВД, всюду железные решетки, двери, сигнализация, видеонаблюдение. Ведутся организационные мероприятия по движению и содержанию патогенов, проделываются все необходимые манипуляции по сохранению и безопасности коллекции. Здесь не работают случайные люди, сюда приходят осознанно, мы сотрудничаем с мировыми величинами в области здравоохранения, биологии, экологии, математики. Их интересует особенность распространения чумы в мире, поскольку, по многочисленным данным, именно ЦА (в других источниках – Африка) является прародиной чумы.

Руководитель еще раз отметил, что центр имеет уникальный опыт изучения этого заболевания, собран большой аналитический материал. Только в СССР так подробно изучали грызунов, блох, клещей, очень затратный метод, который между тем дал много знаний.

– Сотрудничество с США – это продолжение большой совместной работы, которую проводит Казахстан в области политики нераспространения оружия массового поражения, – добавил заместитель директора центра Станислав Казаков. – Новая лаборатория позволит существенно усилить систему защиты.

Журналистам продемонстрировали атлас распространения особо опасных инфекций на территории РК на трех языках – уникальную разработку центра совместно с МОН РК и санитарно-эпидемиологической службой. Представители СМИ прошли по всем этажам строящегося здания, увидели, как монтируются вентиляция, электричество, системы охлаждения, дизельная электростанция, которая сооружается на случай потери электроэнергии. Интересно, что в самой укрепленной зоне 3-го уровня биобезопасности специальное оборудование создаст отрицательное давление, дабы ни один микроб не смог просочиться наружу.

По словам инженера по надзору за строительством Баймагамбета Хасенова, 4-й, завершающий этап включает в себя наружную, внутреннюю отделку, установку оборудования, систем вентиляции, освещения. Строится газовая котельная, пожарная, насосная, осуществляется благоустройство территории. Сейчас композитным материалом закрывается фасад. Сэндвич-панели – одеяло для здания – это первая фасадная отделка. Металл для панелей произведен и закуплен во Франции, собран в России. Для сооружения стен использована арматура стандарта А-500. Планируется, что системы безопасности и обеспечения контроля работы лаборатории будут функционировать 24 часа в сутки 365 дней в году.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ,

фото Каната КУБЕЕВА

Алматы