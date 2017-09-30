ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Соответствующее объявление было размещено в пятницу в Twitter ведомства, передает Tass.ru.
"Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь", – говорится в сообщении.
К твиту прикреплено изображение со следующим посылом на русском языке: "Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду". Что именно под этим подразумевается, не поясняется. На самом сайте структуры вывешено сразу несколько вакансий, в которых требуется знание русского языка.