​ЦСКА – фаворит двух турниров

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Аскар Султан

В баскетбольной Евролиге ­командам осталось провести всего по 5 поединков до старта плей-офф. На сегодня фактичес­ки уже определились 5 дружин из 8, которые гарантировали себе участие в играх на вылет. Это турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», российский ЦСКА, а также испанские «Реал» и «Барселона».

На оставшиеся 3 места наиболее реальными претендентами являются итальянская «Олимпия», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», испанская «Бас­кония», израильский «Маккаби» и немецкая «Бавария».

Между тем сейчас главный вопрос заключается в том, кто же станет победителем регулярного командного первенства «Европы»: стамбульский «Фенербахче», московский ЦСКА или мадридский «Реал»?

Турки в этом сезоне потерпели лишь 4 поражения, в то время как россияне – 5, а испанцы – 6. При этом в недавнем дерби, прошедшем в Мадриде, «Королевский клуб» смог одолеть «Фенер» с заметным преимуществом – 101:86. А ведь стамбульцев еще ожидает поединок 15 марта против «Барселоны», а также 21 марта – против ЦСКА, что вполне может сказаться на турнирном раскладе в пользу ближайших соперников.

Наибольшее предпочтение в битве за титул победителя гладкого чемпионата специалисты отдают московским «армейцам», так как соперники у них остались вполне проходимые, главное, победить турок в личной встрече.

Зато почти нет никаких сомнений в том, что ЦСКА станет чемпионом еще в одном международном проекте – Единой лиге ВТБ, где выступает и клуб из Казахстана. Гипотетически «армейцам» конкуренцию может составить казанский «Уникс», но мы ведь помним еще и о том, что совсем недавно команда из Татарстана сенсационно потерпела поражение (причем у себя дома) от нашей «Астаны» – 95:98.

В Единой лиге ВТБ сейчас также определяется восьмерка лучших дружин, которые схлестнутся между собой в плей-офф. И самое приятное, что клуб из Казахстана, который сейчас располагается на довольно высоком 5-м месте, за 8 туров до окончания регулярного первенства практически гарантировал себе место в играх на вылет.

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