Цукерберг направил 25 миллионов долларов на борьбу с лихорадкой Эбола

Асель Есетова
Об этом он написал на своей странице в соцсети, сообщает Лента.ру.

"Эпидемия лихорадки Эбола находится в критической решающей стадии. Ей заразились уже 8,4 тысячи человек, но она распространяется очень быстро и по прогнозам заразиться могут порядка миллиона человек в течение нескольких последующих месяцев, если не принять меры", – написал Цукерберг. Предприниматель выразил надежду, что его вклад поможет предупредить такой исход.

Вспышка Эболы была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился в таких странах Африки, как Сьерра-Леоне, Либерия, Нигерия, Демократическая Республика Конго и Сенегал. Отдельные случаи заражения лихорадкой зафиксированы в США и Европе. По данным ВОЗ, всего вирусной болезнью заразились около 8,5 тысячи человек, а умерли от нее более четырех тысяч.

