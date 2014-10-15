Цукерберг направил 25 миллионов долларов на борьбу с лихорадкой Эбола

Об этом он написал на своей странице в соцсети
, сообщает Лента.ру
.
"Эпидемия лихорадки Эбола находится в критической решающей стадии. Ей заразились уже 8,4 тысячи человек, но она распространяется очень быстро и
по прогнозам заразиться могут порядка миллиона человек в течение
нескольких последующих месяцев, если не принять меры", – написал
Цукерберг. Предприниматель выразил надежду, что его вклад поможет
предупредить такой исход.
Вспышка Эболы была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился в таких странах Африки, как Сьерра-Леоне, Либерия,
Нигерия, Демократическая Республика Конго и Сенегал. Отдельные случаи
заражения лихорадкой зафиксированы в США и Европе. По данным ВОЗ, всего
вирусной болезнью заразились около 8,5 тысячи человек, а умерли от нее более четырех тысяч.