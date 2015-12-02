Цукерберг пообещал отдать на улучшение мира 99 процентов акций Facebook
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан пообещали отдать на благотворительные цели 99 процентов находящихся в их распоряжении акций компании. Об этом они сообщили в письме по случаю рождения их дочери Макс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Мы отдадим 99 процентов наших акций Facebook – в настоящее время около 45 миллиардов долларов – на протяжении наших жизней, чтобы присоединиться ко многим другим людям ради улучшения этого мира для будущего поколения", – отметили Цукерберг и Чан.
В послании, адресованном новорожденной дочери, они отметили, что этот вклад – небольшой по сравнению со всеми ресурсами и талантами тех, кто уже работает над этим. "Но мы хотим делать то, что мы можем, работая вместе со многими", – подчеркнули они.
Как известно, в минувший вторник, 1 декабря, Цукерберг и Чан объявили о рождении дочери, которую они назвали Макс. Они пожелали, чтобы девочка росла в мире, который должен стать лучше.
19 мая 2012 года Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. У его жены докторская степень по медицине. Семейная пара несколько лет пыталась завести ребенка, однако Присцилла перенесла три выкидыша.
31-летний Цукерберг признан самым молодым в истории миллиардером. Он владеет 24 процентами акций компании Facebook Inc. В марте 2010 года бизнесмен впервые появился в рейтинге миллиардеров журнала Forbes, его состояние было оценено в $4 млрд.