Цвет настроения – яркий!

Культура
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Сочные цвета, плавные линии, незамысло­ватые сюжеты – от картин молодой уральской художницы Ляззат Айтасовой (на снимке) веет нежностью, спокойствием, уютом. Выставка ее работ под названием «Мир, в котором говорят цвета» сейчас проходит в Уральске в Доме-музее Сакена Гумарова в рамках проекта «Один месяц – один художник». Творчес­кая инициатива, старт которой приурочен к 90-летию со дня рождения мастера, наполнила новой энергией это культурное пространство.

фото предоставлено Домом-музеем Сакена Гумарова

Для проекта Ляззат Айтасова представила десять своих работ. Увлечение изобразительным искусством ей передалось от деда художника Есболата Айтасова. С раннего детства каждую свободную минуту девочка наблюдала за его работой, перенимала секреты мастерства. Еще в школе она пробовала многие техники, жанры и стили. Одной из первых запоминающихся работ стала романтическая скульптура из гипса, изображающая юношу и девушку.

Сейчас Ляззат работает секретарем в областном управлении общественного развития. Когда приходит вдохновенье, она рисует. Несмотря на то что девушка считает себя художником-любителем, в ее портфолио есть и работы на заказ, в том числе масштабные. Так, интерьер кафе в селе Жанибек расписан ею в национальном стиле. А мультяшные сюжеты на стенах отдела ювенальной полиции появились по зову сердца, на волонтерской основе. Панно на сказочные темы украшают стены в областной детской больнице и детском саду.

Этим летом во время отпуска Ляззат организовала тренинг для девушек «Арт-терапия». Выложила объявление в соцсети, собрала небольшую группу. В городском парке Ляззат со знанием дела показывала участницам основные техники рисунка, ведь за ее плечами – художест­венная школа, мастер-классы. За этим интересным занятием знакомились, говорили по душам.

– Замечательно, что искусство объединяет молодежь. Одни благодаря таким тренингам расширяют круг друзей, другие приобретают новое хобби, – говорит художница.

Вот и для гостей нынешнего вернисажа нашлось немало тем для общения. Многие уральцы получили возможность в очередной раз задуматься над философией мыслеформ Сакена Гумарова. Организаторы проекта уверены, что это начинание позволит не только популяризировать культурное нас­ледие художника, но и показать, в каких направлениях развивается современное изобразительное искусство.

#уральск #выставка #Ляззат Айтасова

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