Цвет неба после дождя

В стиле гохуа

Шедевры являются наглядным свидетельством китайских мифов, легенд, верований и традиций, породивших, к примеру, искусство красивого письма, погребальную терракотовую пластику, буддийские каноны скульптур из бронзы и дерева, дуалистическую концепцию бытия. Для того чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, необходимо изучать историю, литературу, философию, религию Поднебесной. А также технологии китайских изделий из фарфора, керамики, бронзы, нефрита, дерева, шелка. Без освоения этого материала невозможно познать искусство, развивавшееся тысячелетиями, проводить лекции и музейные экскурсии. Поэтому неудивительно, что недавняя стажировка в ведущих культурных центрах Шанхая и Нанкина для специалистов музея стала бесценным опытом.

Шанхай – современный мегаполис, где сумели сохранить древние храмы и целые кварталы старинной архитектуры. Шанхайский музей современного искусства, или Китайский дворец искусств, расположившийся в многоэтажном здании «Корона Востока», обладает уникальнейшими коллекция­ми. Любопытно, что к современному китайцы относят искусство начиная с 1848 года. Наверное, поэтому многие китайские художники до сих пор работают в таком старинном стиле, как гохуа, считая его современным. В этом убедились члены казахстанской делегации, встретив знакомые по нашей коллекции жанры «цветы и птицы», «горы-воды» и другие. Шанхайский музей насчитывает более миллиона экспонатов – это самая значительная в мире коллекция китайского искусства.

– Старинные изделия из бронзы восхищают, – делится впечатлениями искусствовед Виолетта Вологодская. – Великолепие форм, орнаментов, надписей, а также уровень технологии бронзового литья не имеют аналогов в других древних цивилизациях. Считается, что бронзовый век в Китае начался в XVIII веке до нашей эры и продолжался на протяжении эпох Ся, Шан и Чжоу, охватив более полутора тысяч лет.

В музее им. А. Кастеева коллекция китайских изделий из бронзы более скромная, но не менее интересная и восхитительная: сосуды из бронзы считаются одним из самых выдающихся направлений прикладного искусства Древнего Китая. Виолетта Вологодская добавила, что изделия из бронзы использовались верхушкой общества в качестве ритуальных предметов или во время увеселений. Ассортимент бронзовых сосудов различался в зависимос­ти от статуса их обладателей, которые часто отливали или вырезали на изделиях надписи, фиксируя важные события из своей жизни и своего клана.

ФАРФОРОВАЯ ЦИНЦИ

Ведущий специалист по искусству Китая музея им. А. Кастеева Мария Капелиович рассказала о Зале керамики и фарфора Шанхайского музея:

– Здесь предметы различных эпох, в этом плане интересны расписанная глиняная посуда периода неолита, глазурованный фарфор эпохи династий Шан и Чжоу, фигурки из обожженной глины эпохи Тан, шедевры знаменитых фарфоровых мастеров Цзиндэчжэня – изделия из фарфора, расписанного кобальтом.

Особое внимание привлекает разновидность фарфора, выполненная в стиле цинци, что переводится как «сине-зеленая керамика». В Западной Европе подобные изделия называют селадон, по имени героя французского пасторального романа XVII века Оноре д’Юрфэ – влюбленного пастуха Селадона, который предпочитал светло-зеленые одежды. В Китае же своя легенда об императоре, который, любуясь небом после дождя, захотел фарфор подобного цвета. Его мастера долго искали рецепт, и им удалось соз­дать желаемое. С тех пор этот цвет фарфора так и называется – цвет неба после дождя.

Интересно, что изобретение гончарного ремесла в Китае приписывают правителям Шэнь Нуну – божественному земледельцу и Хуан Ди – желтому императору. Археологические раскопки показали, что в среднем течении реки Хуанхэ уже во времена неолита с глиной работали на высоком уровне. Об этом свидетельствует керамическая скульптура «Человек, ведущий верблюда», созданная во времена, когда юг современного Казахстана и Средняя Азия находились в зоне влияния империи Тан. Подобные монохромные и цветные керамические скульп­туры в китайских музеях можно встретить часто. Многие из них изображают согдийцев – народ иранского происхождения, населявший территорию Согдиа­ны, располагающейся в долине реки Зерафшан, от современной Бухары (Узбекистан) до Худжанда (Таджикистан).

РЕНТГЕН ДЛЯ ШЕЛКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Для казахстанской делегации важным стало знакомство в Шанхайском музее с одним из богато оснащенных в мире рес­таврационных центров. Руководитель отдела реставрации музея им. А. Кастеева Гульжан Калдыбаева напомнила, что именно Шанхайский музей в 1958–1960 годах положил начало охране и реставрации объектов культурного наследия в Китае.

– Прежде чем приступать к реставрации, здесь проводят рентген, спектральный анализ, сканирование, исследование в ультрафиолетовых лучах, – продолжила она. – Определяются время создания экспоната, химический состав материалов.

Ведущий реставратор Шанхайского музея Хуань Инь имеет большой опыт. Ее отец также работал здесь реставратором и передал ей накопленные опыт и знания, как говорится, «из рук в руки». Хуань Инь продемонстрировала китайскую живопись на шелке в процессе реставрации. Для этого были использованы бумага и шелк, которые производятся именно в Китае. Гульжан Калдыбаева показала китайскому специалисту фотографии своих отреставрированных работ и свитки, нуждающиеся в реставрации, из фондов нашего музея. Хуан Инь одобрила отрес­таврированные работы и дала советы по реставрации свитков на бумаге. Но шелковые свитки просила пока не трогать, так как ей надо было подготовить для этого рекомендации.

Ведущий реставратор по фарфору Янь Юнь тоже поделилась опытом по время мастер-класса по нанесению глазури на фарфор. Затем она показала свои отрес­таврированные экспонаты и необходимое для этого оборудование. Все утраченные элементы Янь Юнь воспроизводила сначала на компьютере в 3D-формате и только после этого приступала к восстановлению. Казахстанским реставраторам хотелось глубже изучить китайский опыт, и они надеются на дальнейшее сотрудничество.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древняя столица Китая – Нан­кин тоже славится своими музеями. Ценные реликвии Нанкинского музея знакомят с 5000-летней историей Поднебесной. Таким же интересным оказалось посещение Художественного музея Цзиньлин и Нанкинского института живописи и каллиграфии, где Музею искусств им. А. Кастее­ва подарили несколько традиционных живописных китайских картин.

– Столица мировой экономики Шанхай и столица шести динас­тий Нанкин произвели неизгладимое впечатление, – говорит директор музея искусств им. А. Кас­теева, профессор Гульмира Шалабаева. – Народы Казахстана и Китая связывает общая история. Например, и у китайцев, и у казахов есть 12-годичный анималистический цикл (Восточный календарь, мушелжас); и у них, как и у нас, есть царские курганы; до принятия буддизма в Китае и ислама на территории Казахстана люди верили в могущество сил природы. Музеи Китая накопили огромный опыт, нам есть чему поучиться.

Стажировка в лучших музеях Китая, несомненно, обогатила работников казахстанского музея. Их профессиональный опыт, бережность и старательность помогают на протяжении десятилетий сохранять раритеты музея им. А. Кастеева. А это яркие цвета синего императорского халата и вышитого на нем дракона; длинного, в несколько метров свитка и мельчайшие детали охоты высоких вельмож, чудесные пейзажи шаньшуй и красота прекрасной небожительницы, изображенной на большой фарфоровой вазе; фигурки малышей, пытающихся спасти своего друга, упавшего в огромный сосуд. В такой же хорошей сохранности скульптуры Дао Цзы и Конфуция из бронзы, живопись по шелку. Эти сокровища очаровывают и предоставляют уникальную возможность воочию увидеть тысячелетнее искусство и сложное развитие истории соседнего государства.