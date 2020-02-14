Свежий выпуск
Цвет неба после дождя
Раушан Шулембаева, Алматы

В стиле гохуа

Шедевры являются наглядным свидетельством китайских мифов, легенд, верований и традиций, породивших, к примеру, искусство красивого письма, погребальную терракотовую пластику, буддийские каноны скульптур из бронзы и дерева, дуалистическую концепцию бытия. Для того чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, необходимо изучать историю, литературу, философию, религию Поднебесной. А также технологии китайских изделий из фарфора, керамики, бронзы, нефрита, дерева, шелка. Без освоения этого материала невозможно познать искусство, развивавшееся тысячелетиями, проводить лекции и музейные экскурсии. Поэтому неудивительно, что недавняя стажировка в ведущих культурных центрах Шанхая и Нанкина для специалистов музея стала бесценным опытом.

Шанхай – современный мегаполис, где сумели сохранить древние храмы и целые кварталы старинной архитектуры. Шанхайский музей современного искусства, или Китайский дворец искусств, расположившийся в многоэтажном здании «Корона Востока», обладает уникальнейшими коллекция­ми. Любопытно, что к современному китайцы относят искусство начиная с 1848 года. Наверное, поэтому многие китайские художники до сих пор работают в таком старинном стиле, как гохуа, считая его современным. В этом убедились члены казахстанской делегации, встретив знакомые по нашей коллекции жанры «цветы и птицы», «горы-воды» и другие. Шанхайский музей насчитывает более миллиона экспонатов – это самая значительная в мире коллекция китайского искусства.

– Старинные изделия из бронзы восхищают, – делится впечатлениями искусствовед Виолетта Вологодская. – Великолепие форм, орнаментов, надписей, а также уровень технологии бронзового литья не имеют аналогов в других древних цивилизациях. Считается, что бронзовый век в Китае начался в XVIII веке до нашей эры и продолжался на протяжении эпох Ся, Шан и Чжоу, охватив более полутора тысяч лет.

В музее им. А. Кастеева коллекция китайских изделий из бронзы более скромная, но не менее интересная и восхитительная: сосуды из бронзы считаются одним из самых выдающихся направлений прикладного искусства Древнего Китая. Виолетта Вологодская добавила, что изделия из бронзы использовались верхушкой общества в качестве ритуальных предметов или во время увеселений. Ассортимент бронзовых сосудов различался в зависимос­ти от статуса их обладателей, которые часто отливали или вырезали на изделиях надписи, фиксируя важные события из своей жизни и своего клана.

ФАРФОРОВАЯ ЦИНЦИ

Ведущий специалист по искусству Китая музея им. А. Кастеева Мария Капелиович рассказала о Зале керамики и фарфора Шанхайского музея:

– Здесь предметы различных эпох, в этом плане интересны расписанная глиняная посуда периода неолита, глазурованный фарфор эпохи династий Шан и Чжоу, фигурки из обожженной глины эпохи Тан, шедевры знаменитых фарфоровых мастеров Цзиндэчжэня – изделия из фарфора, расписанного кобальтом.

Особое внимание привлекает разновидность фарфора, выполненная в стиле цинци, что переводится как «сине-зеленая керамика». В Западной Европе подобные изделия называют селадон, по имени героя французского пасторального романа XVII века Оноре д’Юрфэ – влюбленного пастуха Селадона, который предпочитал светло-зеленые одежды. В Китае же своя легенда об императоре, который, любуясь небом после дождя, захотел фарфор подобного цвета. Его мастера долго искали рецепт, и им удалось соз­дать желаемое. С тех пор этот цвет фарфора так и называется – цвет неба после дождя.

Интересно, что изобретение гончарного ремесла в Китае приписывают правителям Шэнь Нуну – божественному земледельцу и Хуан Ди – желтому императору. Археологические раскопки показали, что в среднем течении реки Хуанхэ уже во времена неолита с глиной работали на высоком уровне. Об этом свидетельствует керамическая скульптура «Человек, ведущий верблюда», созданная во времена, когда юг современного Казахстана и Средняя Азия находились в зоне влияния империи Тан. Подобные монохромные и цветные керамические скульп­туры в китайских музеях можно встретить часто. Многие из них изображают согдийцев – народ иранского происхождения, населявший территорию Согдиа­ны, располагающейся в долине реки Зерафшан, от современной Бухары (Узбекистан) до Худжанда (Таджикистан).

РЕНТГЕН ДЛЯ ШЕЛКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Для казахстанской делегации важным стало знакомство в Шанхайском музее с одним из богато оснащенных в мире рес­таврационных центров. Руководитель отдела реставрации музея им. А. Кастеева Гульжан Калдыбаева напомнила, что именно Шанхайский музей в 1958–1960 годах положил начало охране и реставрации объектов культурного наследия в Китае.

– Прежде чем приступать к реставрации, здесь проводят рентген, спектральный анализ, сканирование, исследование в ультрафиолетовых лучах, – продолжила она. – Определяются время создания экспоната, химический состав материалов.

Ведущий реставратор Шанхайского музея Хуань Инь имеет большой опыт. Ее отец также работал здесь реставратором и передал ей накопленные опыт и знания, как говорится, «из рук в руки». Хуань Инь продемонстрировала китайскую живопись на шелке в процессе реставрации. Для этого были использованы бумага и шелк, которые производятся именно в Китае. Гульжан Калдыбаева показала китайскому специалисту фотографии своих отреставрированных работ и свитки, нуждающиеся в реставрации, из фондов нашего музея. Хуан Инь одобрила отрес­таврированные работы и дала советы по реставрации свитков на бумаге. Но шелковые свитки просила пока не трогать, так как ей надо было подготовить для этого рекомендации.

Ведущий реставратор по фарфору Янь Юнь тоже поделилась опытом по время мастер-класса по нанесению глазури на фарфор. Затем она показала свои отрес­таврированные экспонаты и необходимое для этого оборудование. Все утраченные элементы Янь Юнь воспроизводила сначала на компьютере в 3D-формате и только после этого приступала к восстановлению. Казахстанским реставраторам хотелось глубже изучить китайский опыт, и они надеются на дальнейшее сотрудничество.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древняя столица Китая – Нан­кин тоже славится своими музеями. Ценные реликвии Нанкинского музея знакомят с 5000-летней историей Поднебесной. Таким же интересным оказалось посещение Художественного музея Цзиньлин и Нанкинского института живописи и каллиграфии, где Музею искусств им. А. Кастее­ва подарили несколько традиционных живописных китайских картин.

– Столица мировой экономики Шанхай и столица шести динас­тий Нанкин произвели неизгладимое впечатление, – говорит директор музея искусств им. А. Кас­теева, профессор Гульмира Шалабаева. – Народы Казахстана и Китая связывает общая история. Например, и у китайцев, и у казахов есть 12-годичный анималистический цикл (Восточный календарь, мушелжас); и у них, как и у нас, есть царские курганы; до принятия буддизма в Китае и ислама на территории Казахстана люди верили в могущество сил природы. Музеи Китая накопили огромный опыт, нам есть чему поучиться.

Стажировка в лучших музеях Китая, несомненно, обогатила работников казахстанского музея. Их профессиональный опыт, бережность и старательность помогают на протяжении десятилетий сохранять раритеты музея им. А. Кастеева. А это яркие цвета синего императорского халата и вышитого на нем дракона; длинного, в несколько метров свитка и мельчайшие детали охоты высоких вельмож, чудесные пейзажи шаньшуй и красота прекрасной небожительницы, изображенной на большой фарфоровой вазе; фигурки малышей, пытающихся спасти своего друга, упавшего в огромный сосуд. В такой же хорошей сохранности скульптуры Дао Цзы и Конфуция из бронзы, живопись по шелку. Эти сокровища очаровывают и предоставляют уникальную возможность воочию увидеть тысячелетнее искусство и сложное развитие истории соседнего государства.

Популярное

Все
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Урал бьет тревогу
Когда доходы ниже средних
Дорогу молодым
Льется жижа из-под крана
Обещанного три года ждут?
Названа причина обрушения школы в Кызылординской области
Укрощение инфляции
Рабочие места для горожан
С юности – острословы
Плыви, беги, крути
Ни дня без наград
Ньюкасл в… стакане воды?
В поддержку бездомных животных
Итоги созидательной синергии
Особый подход
В копилке «серебро» и «бронза»
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
К вопросу о регистрации политических партий
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
США готовы помочь Казахстану с возвратом похищенных активов
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Денис сыграл в финале
Свежий выпуск
В копилке «серебро» и «бронза»
Свежий выпуск
Особый подход
Свежий выпуск
Небеса подождут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]