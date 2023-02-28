Цвет телефона выдал преступника полицейским Караганды

Вора вычислили по цвету телефона полицейские города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

22 февраля сотрудники криминальной полиции УП Караганды проводили в магазинах сотовых телефонов мероприятия по выявлению и пресечению имущественных преступлений.

Внимание стражей порядка привлек мужчина, который пытался зарядить сотовый телефон. Оперативников насторожил цвет корпуса «мобильника» – фиолетовый обычно предпочитают женщины.

Задержанный 27-летний карагандинец признался, что гаджет похитил днем ранее у пассажирки автобуса.

Полицейские вернули телефон 18-летней владелице.

В ходе досудебного расследования по уголовной статье «Кража» установлена причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.