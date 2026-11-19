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Впервые фестиваль состоялся в 2013 году. Инициатором его проведения стал первый руководитель ОО «Центр русской культуры» Сергей Погодин. Спустя десять лет правлением центра было принято решение присвоить фестивалю имя его основателя.

Нынешний фестиваль стал ярким продолжением добрых традиций по сохранению и развитию многогранной культуры нашей страны. На сцене Дома дружбы творческие номера представили ансамбль домбристов «Атамекен» школы-гимназии № 34 им. Асана Тайманова, бая­нисты городской детской музыкальной школы им. Дины Нурпеисовой, младшая группа ансамбля ложкарей «Николушка», хореографический коллектив «Достык», школа кавказского танца ALHAZAR, ансамбль народного танца «Малиновые зори». С сольными номерами выступили Айнара Абат, Луиза Сайпиева, Регина Мафтей и Илья Куликов.

Для зрителей каждое такое выступление – как прикосновение к истории. Мелодии народных инструментов, концертные костюмы, декорации и традиционная хореография словно останавливают время, превращая номер в увлекательный рассказ о быте, радостях, судьбе этноса.

Волонтеры Центра русской культуры (ЦРК), вновь выступившего организатором, провели для гостей фольклорную викторину.

– Фольклор – душа народа. Через него мы узнаем культуру и традиции других этносов, а значит, сами становимся духовно богаче и щедрее, – отметил председатель ЦРК Сергей Быков. – Задачи нашего фестиваля – создание единого пространства для творческого роста, укрепление межнациональной дружбы и согласия, патриотическое воспитание молодежи.