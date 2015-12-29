​Цветочная фея

– Технология создания украшений с цветами оказалась совсем непростой, но упорства мне, конечно, не занимать, – рассказывает мастерица Ирина Малахова. – И если я загорелась каким-то делом, то обязательно осваиваю его. Теперь дарю своим клиенткам ощущение вечного лета.
Она – самоучка, к изящному искусству пришла методом проб и ошибок. Первая сложность, по словам Ирины, – это красиво засушить цветы, причем нужно искать подход к каждому виду растений, ведь они совершенно по-разному ведут себя с того момента, как их сорвали со стебля. Например, многие нежные цветы, такие как маленькие анютины глазки, начинают моментально сворачиваться, как только их обрезаешь. Другие, как вероника луговая, не терпят даже малейшего касания – лепестки у них легко травмируются…
По образованию Ирина – менеджер социально-культурной деятельности, но по специальности не работала. Около семи лет она трудилась в таких смежных областях, как реклама и кадровый консалтинг. Позже долгое время занималась семейной и свадебной фотосъемкой. Но рукоделие Ирина любила всегда: овладела самыми различными техниками и в какой-то момент, когда увидела необычное украшение в Интернете, мгновенно загорелась желанием понять, как сотворили эту цветочную красоту. Сейчас заготовкой цветов – роскошного рабочего материала, она занимается практически круглый год.
– Я очень люблю наши полевые и горные цветы, – рассказывает она. – Обожаю незабудки, украшения с ними, кстати, очень популярны у меня. Есть в диких цветах что-то особенное, неуловимое, чего не чувствуешь в срезанных тепличных. Зимой, конечно, цветы покупаю, и моя популярная тройка – это гортензии, розы и орхидеи.
Что касается того самого эффекта «живинки», то засушенные цветы Ирина покрывает несколькими слоями ювелирной эпоксидной смолы. Позже она твердеет и становится похожа на стекло, в котором навсегда застыл изящный цветок. По словам мастерицы, технология долгая, очень кропотливая, и порой нельзя предсказать, как будут вести себя растения или материалы, поэтому учиться приходится каждый раз. Она помнит почти все свои заказы. Один из них в самом начале творческого пути ее невероятно тронул:
– У одной моей постоянной заказчицы умерла бабушка, и ей хотелось сохранить память о ней, создав украшения для себя и сестры из цветов, которые выращивала бабушка у себя дома, – рассказывает Ирина. – Клиентка сама засушила лепестки разных цветов, но лучше всего получились маленькие листики герани. Вы когда-нибудь рассматривали их?.. Они похожи на деревца с пышной кроной. Именно с ними я сделала два кулона в оправах под бронзу. Так простые украшения стали чем-то значительно большим для этих людей.
В личных фаворитах у самой мастерицы – большой список цветов.
– Когда постоянно имеешь дело с цветами, изучаешь их очень близко, пытаешься понять, прочувствовать, то круг любимцев растет, – делится Ирина. – Очень нравится мне гортензия за то, что она может быть такой разной и каких-то немыслимых расцветок. Люблю мускарики, потому что они очень забавные, помню, как долго пыталась запомнить их название. Люблю незабудки, анютины глазки, орхидеи...
Для Ирины украшения – воплощение женственности, чувственности и легкости, и она сохраняет красоту цветов для того, чтобы девушки в них чувствовали бы себя именно такими. «Это маленькое волшебство, которым можно владеть и наслаждаться им, даря искреннюю радость всем, кто заметит на вас это украшение. А вот незамеченной в нем остаться точно невозможно!», – с улыбкой замечает она.
Давайте насладимся красотой лета в эти январские дни и посмотрим на снимки с ощущением вечной весны…