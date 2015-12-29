​Цветочная фея

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Асемгуль БАКЫТОВА

– Технология создания украшений с цветами оказалась совсем непростой, но упорства мне, конечно, не занимать, – рассказывает мастерица Ирина Малахова. – И если я загорелась каким-то делом, то обязательно осваиваю его. Теперь дарю своим клиенткам ощущение вечного лета.

Она – самоучка, к изящному искусству пришла методом проб и ошибок. Первая сложность, по словам Ирины, – это красиво засушить цветы, причем нужно искать подход к каждому виду растений, ведь они совершенно по-разному ведут себя с того ­момента, как их сорвали со ­стебля. Например, многие нежные цветы, такие как маленькие анютины глазки, начинают моментально сворачиваться, как только их обрезаешь. Другие, как вероника луговая, не терпят даже малейшего касания – лепестки у них легко травмируются…

По образованию Ирина – менеджер социально-культурной деятельности, но по специальности не работала. Около семи лет она трудилась в таких смежных областях, как реклама и кадровый консалтинг. Позже долгое время занималась семейной и свадебной фотосъемкой. Но рукоделие Ирина любила всегда: овладела самыми различными техниками и в какой-то момент, когда увидела необычное украшение в Интернете, мгновенно загорелась желанием понять, как сотворили эту цветочную красоту. Сейчас заготовкой цветов – роскошного рабочего материала, она занимается практически круглый год.

– Я очень люблю наши полевые и горные цветы, – рассказывает она. – Обожаю незабудки, украшения с ними, кстати, очень популярны у меня. Есть в диких цветах что-то особенное, неуловимое, чего не чувствуешь в срезанных тепличных. Зимой, конечно, цветы покупаю, и моя популярная тройка – это гортензии, розы и орхидеи.

Что касается того самого эффекта «живинки», то засушенные цветы Ирина покрывает несколькими слоями ювелирной эпоксидной смолы. Позже она твердеет и становится похожа на стекло, в котором навсегда застыл изящный цветок. По словам мастерицы, технология долгая, очень кропотливая, и порой нельзя предсказать, как будут вести себя растения или материалы, поэтому учиться приходится каждый раз. Она помнит почти все свои заказы. Один из них в самом начале творческого пути ее невероятно тронул:

– У одной моей постоянной заказчицы умерла бабушка, и ей хотелось сохранить память о ней, создав украшения для себя и сестры из цветов, которые выращивала бабушка у себя дома, – рассказывает Ирина. – Клиентка сама засушила лепестки разных цветов, но лучше всего получились маленькие листики герани. Вы когда-нибудь рассматривали их?.. Они похожи на деревца с пышной кроной. Именно с ними я сделала два кулона в оправах под бронзу. Так простые украшения стали чем-то значительно большим для этих людей.

В личных фаворитах у самой мастерицы – большой список цветов.

– Когда постоянно имеешь дело с цветами, изучаешь их очень близко, пытаешься понять, прочувствовать, то круг любимцев растет, – делится Ирина. – Очень нравится мне гортензия за то, что она может быть такой разной и каких-то немыслимых расцветок. Люблю мускарики, потому что они очень забавные, помню, как долго пыталась запомнить их название. Люблю незабудки, анютины глазки, орхидеи...

Для Ирины украшения – воплощение женственности, чувственности и легкости, и она сохраняет красоту цветов для того, чтобы девушки в них чувствовали бы себя именно такими. «Это маленькое волшебство, которым можно владеть и наслаждаться им, даря искреннюю радость всем, кто заметит на вас это украшение. А вот незамеченной в нем остаться точно невозможно!», – с улыбкой замечает она.

Давайте насладимся красотой лета в эти январские дни и посмотрим на снимки с ощущением вечной весны…

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