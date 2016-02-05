​Цветочная рапсодия ГаБО

Черно-белая зима, хмурый день, пробирающий холод… Но вот ты отворяешь дверь в зал, где выставлены картины Галии и Балхии, и... вдруг становится тепло, светло и радостно. Будто попадаешь в сказку, наполненную образами восточных красавиц, в цветочную оранжерею, где распустились редкие деревья и в вазах расцвели самые разные цветы.

«Единый художник в двух лицах» – так назвала этих художниц искусствовед Баян Барманкулова. Галия и Балхия – сестры-близнецы, и почти все их картины – плод их совместного творчества, которые они подписывают псевдонимом ГаБо. Каждая из них обладает своим особенным творческим почерком, но это не мешает, а, наоборот, помогает сестрам творить в четыре руки. А творят они живописные графические полотна, работают в гобелене, батике, керамике, вышивке, аппликации, создают инсталляции. В живописи часто используют смешанную технику – гуашь, пастель, акварель, золотую и серебряную фольгу, что делает их еще индивидуальнее и неповторимее.

– Наше творчество едино и неделимо, – утверждают художницы. – Создавая свои картины, мы не мешаем, а, напротив, дополняем друг друга.

Конечно, творческие разногласия у сестер случаются. Тем более что Галия предпочитает мягкий и женственный почерк. Она любит рисовать живую природу, а у Балхии – почерк конт­растный и слегка жестковатый. В отличие от сестры, живую природу она предпочитает отображать в виде букетов в вазах и плодов, воссоединенных в причудливых сочетаниях. Но их расхождения – это поиски единого творческого решения, которое они всегда находят. И работают они с равным мастерством.

– Когда же сестры превращаются в ГаБо, в них пробуждается веселое, восторженное, доброе ироничное, лукавое существо, любящее сказки, притчи, легенды, любовные истории, – отмечает Баян Барманкулова. – Их творчество – это стихия чувств, которая восхищает по-детски непосредственным стилем, легкостью в манере исполнения. Их работы светятся искренностью и радостью, а это в творчестве очень важно.

– Творчество Галии и Балхии воспринимается как неделимое гармоничное целое, словно сотворенное рукой одного мастера, – убеждена искусствовед Оксана Языджи. – Они создают удивительные натюрморты, когда в одной вазе встречаются цветущие ветви сакуры со стеблями кактусов, махровые пионы с пышными гроздьями винограда, плоды лимонного дерева с веерами из дубовых листьев, спелая клубника с наливным гранатом… И в каждой чаше такое смелое сочетание экзотических оттенков и буйство ароматов, что кружится голова!

Утратившие слух в младенческом возрасте, сестры-художницы на протяжении всего своего творческого пути доказывают, что отсутствие слуха не преграда для творческих людей. И что неслышащие люди воспринимают мир ярче и тоньше. Галия и Бота рисуют с трех лет. Родители активно поддерживали увлечение девочек. К тому же они хорошо понимали, что для их особенных детей живопись может стать лучшим средством самовыражения в этом мире.

Сестры Кусаиновы окончили Ленинградское художественное училище Всесоюзного общества глухих, где учились на художественно-оформительском отделении, и факультет декоративно-прикладного искусства Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Они члены Союза художников Казахстана. Псевдоним ГаБо уже известен во многих странах мира. Картины ГаБо находятся в собраниях Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева и музея Санкт-Петербурга, в частных коллекциях Казахстана, России, США, Франции, Германии, Австрии, Италии, Ватикана, Канады, Египта, Венгрии и других стран. Художницы – лауреаты и дипломанты рес­публиканских и международных конкурсов и фестивалей. Они участницы более чем 40 масштабных выставок, демонстрируемых по всему миру. На их счету – 17 персональных и 59 групповых выставок.

– На «Цветочную рапсодию» нас вдохновили воспоминания из детства, – рассказали художницы. – Беззаботного, радостного, полного впечатлений! На каникулы мы приезжали к бабушке в аул. Природа там была дивная. Такие красочные пейзажи! Бабушка тоже была человеком творческим и привила нам любовь к искусству. А еще она выращивала виноград и делала домашнее вино. Одна из наших любимых и лучших картин – «Любовь и вино» – связана с воспоминаниями о бабушке.

А еще сестры признались, что обожают путешествовать. Ведь мир полон красок! И в далекие страны они отправляются за счастливыми впечатлениями и творческими находками.