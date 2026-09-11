Цветут и пахнут

Талант по наследству

Эти милые женщины – не профессиональные агрономы, не почво­веды и не селекционеры. Но любовь к растениям, трудолюбие, наблюдательность и желание постоянно экспериментировать с лихвой компенсировали отсутствие профильного образования. За много лет Елена и Ирина научились выращивать и адаптировать к непростому павлодарскому климату десятки сортов гортензий, роз, хризантем, флоксов, клематисов, садовой земляники, малины, ежевики и множества других растений.

Участок у семьи совсем небольшой – меньше четырех соток. Но уже не одно десятилетие мать и дочь (при поддержке остальных членов семьи) превращают его в цветущий и плодоносящий сад, где практически не осталось свободного места. Здесь растения теснятся друг к другу, дорожки становятся все уже, а хозяйки каждый год обещают себе разгрузить посадки. Правда, признаются, до этого обычно не доходит: обязательно появляется очередной интересный сорт, которому тоже нужно найти уголок.

– Моя мама была цветоводом-любителем, жила в частном доме. Я смотрела, сколько это требует труда, и говорила ей: «Никогда твою судьбу не повторю», – вспоминает Елена Королькова. – А потом стала старше, и самой захотелось заниматься растениями.

Когда мамы не стало и родительский дом пришло время продавать, Елена забрала оттуда розы на свой участок – так начинался ее собственный сад. А спустя годы история почти буквально повторилась уже с дочерью.

– Ира тоже сначала говорила: «Мама, нет, я никогда твою судьбу не повторю – это непосильный труд». Я тогда чуть не упала, думаю: где-то я это уже слышала, – смеется Елена.

Но прошло время – и Ирина тоже увлеклась растениями. Теперь мать и дочь работают в саду вместе, а кто из них сильнее заражен этой любовью, определить уже сложно.

Елена уверена: все началось еще раньше – с ее собственного детства. Она вспоминает бабушкин двор, малину и цветы, которые в те годы совсем не были таким привычным украшением участков, как сегодня. Девочкой она срывала цветы, рассматривала их, делала из цветочных лепестков те самые детские «секретики» под стеклышком.

По профессии Елена совершенно далека от растениеводства – она повар, кулинар-кондитер. Все, что сегодня знает о цветах и ягодных культурах, освоила самостоятельно. Ирина когда-то работала менеджером и продавцом. И она считает, что способность чувствовать растения тоже во многом дается человеку от природы.

– Наверное, каждый рождается с чем-то своим. Кто-то умеет красиво рисовать, у кого-то есть музыкальный талант, у кого-то – склонность к точным наукам. Способность чувствовать растения – это тоже талант и невероятное творчество, – говорит Ирина.

С «сирени»

все и началось

Одной из культур, которые когда-то особенно увлекли Елену, стали гортензии. В конце 2000-х родственник прислал ей из Моск­вы миниатюрные саженцы с селекционной станции. Тогда метельчатые гортензии в Павлодаре еще не были привычным растением. Когда спустя время огромные соцветия впервые распустились, соседи и знакомые спрашивали: что это за необычная сирень с такими огромными шапками?

Сегодня в этом павлодарском саду больше 30 сортов гортензий. Эта культура хорошо показывает, почему коллекционирование рас­тений может затянуть на годы. Казалось бы, гортензия и гортензия – куст с крупными соцветиями. Но в действительности разные сорта могут быть совершенно не похожими друг на друга. Есть небольшие компактные кусты, как, например, «литтл фрайз», а есть настоящие гиганты, как «ванилла фрайз», – высотой около двух метров и способные со временем разрастись на несколько метров в диаметре. Отличаются форма самих цветков, плотность и размер соцветий, сроки цветения. А главное – цвет. Одни гортензии начинают с зеленоватого оттенка, затем становятся белоснежными и лишь к концу сезона слегка розовеют. Другие быстро набирают яркий розовый цвет, третьи пос­тепенно уходят в насыщенные малиновые и пурпурные оттенки. На одном участке можно собрать буквально всю палитру розового.

Особенное удовольствие – увидеть результат через несколько лет, когда маленькая веточка длиной всего 15–20 см постепенно превра­щается в огромный куст, летом весь покрытый цветами. Сегодня Елена и Ирина без табличек отличают «фантом» от «сильвер доллар», «скайфолл» от «полярного медведя», знают характер каждого куста и замечают, когда одному не хватает воды, а другому стало тесно.

Еще одна большая любовь семьи – розы. Сейчас их здесь свыше 90 сортов, а в разные годы бывало и больше. При этом женщины подчеркивают: это самые капризные обитатели их сада, поскольку требуют максимально правильной агротехники. Даже одна неправильная обрезка может привести к гибели растения, что уж говорить о вредителях, которые любят эти цветы едва ли не так же сильно, как хозяйки.

Среди безусловных любимиц – «юбилей принца де Монако».

– Какая это роза! Она каждый раз разная – все зависит от погоды.­ И как пахнет! – Елена говорит о ней почти как о человеке.

Не меньше эмоций вызывает любимый сорт хризантем – «платье невесты». Сначала крупные пышные цветы белоснежные, словно свадебный наряд, а посте­пенно начинают розоветь. Куст словно меняет платье. За такие превращения женщины и любят свои растения: кажется, сорт давно знаком, а все равно способен удивить.

Зона риска

Павлодарская область считается зоной рискованного земледелия. И касается это не только аграриев, которые выращивают урожай на тысячах гектаров. С теми же климатическими вызовами каждый сезон сталкиваются дачники, садоводы и цветоводы. Елена и Ирина к потерям давно научились относиться философски, хотя признаются: бывало всякое – и слезы, и почти истерический смех, когда весной сходил снег и становилось очевидно, что многие растения не пережили зиму.

До сих пор с содроганием женщины вспоминают зиму 2022–2023 годов, когда павлодарские дачники и садоводы понесли большие потери. У Елены и Ирины тогда произошел огромный выпад растений: погибли крупные гортензии, множество сортовых роз, взрослые плодовые деревья и другие экземпляры, которые до этого выращивались годами.

Нынешний сезон тоже оказался ох каким непростым. В мае ударили возвратные заморозки, летом был град. Но главным испытанием стала жара, начавшаяся буквально с первых чисел июня, почти как по календарю. Температура доходила до 42 градусов в тени, прохлады практически не было, как и дождей. И как назло, в это время на участке дважды происходили аварии на летнем водопроводе. Для сада с сотнями растений под палящим солнцем это уже было серьезной угрозой. Ирина признается: они начинали паниковать и думать, куда обращаться, если воду не восстановят в ближайшее время.

Интернет подскажет, а участок научит

Особый интерес для семьи – новые сорта, которые еще только предстоит научить жить в Павлодаре, ведь красивое название и эффектная фотография ничего не гарантируют. Главный успех Елены и Ирины в том, что за годы экспериментов они поняли, как районировать растения. И главный помощник здесь не Интернет, хотя информации в Сети сегодня более чем достаточно, а собственный опыт. Женщины давно поняли: слепо следовать советам из роликов в соцсетях нельзя, потому что одинаковых участков практически не бывает.

Даже в пределах одного Павлодара при одном и том же климате условия могут сильно отличаться: где-то высоко подходят грунтовые воды, где-то тяжелая или, наоборот, более песчаная почва, один участок сильнее освещается солнцем, другой быстрее пересыхает или больше продувается ветром. Эту разницу Елена и Ирина замечают даже в пределах собственного сада. Различаются и требования самих растений. Например, гортензии предпочитают кислую почву, а флоксы от нее чахнут, поэтому рядом им не слишком комфортно.

Свой главный багаж знаний Елена и Ирина накопили методом проб и ошибок: меняли состав грунта, пересаживали растения с одного места на другое, смотрели, где они развиваются лучше, пробовали разные способы укрытия, черенкования и подкормок.

– Когда Ира только начинала заниматься садом, я ей говорила: «Смотри растениям в глаза, смотри им в лицо», – смеется Елена.

Поначалу дочь отвечала, что все они вроде бы одинаковые. Со временем научилась разбираться не хуже мамы. Теперь, например, среди нескольких сортов садовой земляники Ирина способна определить нужный буквально по одному листу:

где-то иначе расположен зубчик, где-то больше заметны прожилки, отличаются оттенок, толщина листовой пласти­ны, опушение и другие едва заметные для непосвященного детали.

Также опытным путем женщины научились районировать новые растения. В первые сезоны привезенные саженцы особенно тщательно защищают и хорошо укрывают на зиму, наблюдают, как они переносят морозы и восстанавливаются весной. Постепенно защиту уменьшают, приучая растение к местным условиям. Так сорта со временем адаптируются к павлодарскому климату.

Поэтому многие павлодарцы знают Елену и Ирину и с удовольствием высаживают у себя выращенные ими растения. Такой саженец уже прошел проверку местными морозами, жарой и другими капризами погоды, а значит, шансов успешно прижиться­ у него гораздо больше. За некоторыми редкими сортами, которые удалось вырастить и размножить Елене и Ирине, желающие даже занимают очередь.

Одно из таких растений – крупно­плодная ежевика «коламбия гигант». Название здесь вполне оправданно: ягоды вырастают больше пяти сантиметров, так что с привычной садовой ежевикой их трудно сравнивать. Куст почти без шипов, долго плодоносит, а вкус – бесподобный. Правда, теперь перед хозяйками стоит новая задача – научиться его успешно размножать. Побеги этого сорта быстро становятся жесткими, пригнуть их для укоренения сложно, а первые попытки черенкования особого успеха не принесли. Но для Елены и Ирины это не проб­лема, а очередной вызов.

На участке выращивают и множество сортов садовой земляники: «вивара», «флорида бьюти», «кабрилло», «мальвина», «мальга», «мурано» и другие. Каждый сорт хозяйки оценивают не только по урожайности, но и по вкусу. Например, у «гурмандина» они отмечают необычный мармеладный оттенок с легкими ананасовыми нотами.

Хозяйки нашли место для небольших грядок с овощами. Здесь выращивают и помидоры, и перцы, и баклажаны. А еще есть виноград, жимолость, абрикосы, яблони, груша и другие деревья по периметру участка.

А вот теплицы здесь нет. Агрономы-любители считают, что она может негативно отразиться на характеристиках растений. Райони­рование уже не будет столь успешным, если саженцы держать в тепле.

Лекарство от усталости

Сейчас участок Елены и Ирины особенно красив: продолжают цвести розы, во всей красе показали себя гортензии, играющие белыми, розовыми и пурпурными оттенками, одна за другой раскрываются хризантемы. Но вообще, сад цветет практически весь сезон. Он просыпается, едва сходит снег: одними из первых появляются незабудки, ранние флоксы и другие весенние много­летники, а затем одни растения передают эстафету другим.

Помимо роз и гортензий, на участке растут пионы, множество флоксов, хризантем, клематисов, разные виды лаванды, аквилегии, астильбы, эхинацеи, матрикария, гвоздики самых разных форм и расцветок, седумы, хосты, жемчужницы, тысячелистники, лабазник, ирисы, лилейники, лилии, монарды и другие многолетники. Весенний сад совсем не похож на июльский, а сентябрьский – на тот, что был еще месяц назад. Одними из последних сезон завершают хризантемы, способные цвести практически до самых морозов.

Частью этой красоты женщины охотно делятся. Растения дарят школам, детским садам, отдавали и для украшения церковной территории.

– Не все измеряется деньгами. Если можешь подарить людям радость, почему бы и нет, – говорит Елена Королькова. – Для нас обеих приятно видеть результат своего труда и дарить эти эмоции другим. Хотя за всей этой красотой стоят поливы, пересадки, прополки, обрезка, подкормки и укрытие растений на зиму – тяжелая ежедневная работа. Устаешь, конечно, иногда работаешь до пота. Но вечером выходишь в сад – и такое умиротворение, такая внутренняя радость! Ощущаешь себя нужным, потому что тебе всегда есть о чем заботиться.