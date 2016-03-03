​Цветы для любимой

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

В советские времена, когда ранней весной цветы были большой редкостью, сильная половина человечества не задумывалась над тем, какие из цветов станут лучшим подарком к 8 Марта, вопрос стоял несколько в иной плоскости – где и как их достать? И женщины от души радовались любым, даже потрепанным в давке самым обычным красным тюльпанам, потому что понимали – достать цветы к женскому празднику – это сродни подвигу.

Сейчас времена изменились, не мужчины бегают за цветами, а цветы за ними – на любом цветочном рынке продавцы буквально «рвут» покупателей на части, пытаясь побыстрее сбыть хрупкий и недолговечный товар. Как сделать правильный выбор и не утонуть в современном море цветов?

Этот вопрос я задала профессионалу-флористу в одном из цветочных магазинов Алматы. Моим гидом в душис­том царстве оказалась, как в песне, цветочница Анюта.

– Когда-то символом женского весеннего праздника была мимоза, – рассказывает она. – Веточка этого душис­того растения, покрытого сотней пушистых желтых шариков, была, словно маленькие солнышки в вашем доме, лучик света на вашем лице, капелька любви, подаренная вам или вами. Но сейчас этот нежный цветок уступил первенство другим, более экзотическим. Многих отпугивает желтый цвет мимозы, они считают, что это цвет измены, разлуки. Не верьте! В восточной культуре желтый цвет – символ света и солнца, богатства и благоденствия. Поэтому желтые цветы дарят людям, которым желают света и добра.

Но если вы не рискуете подарить желтые мимозы, купите тюльпаны. Сейчас их огромное количество различных сортов, разнообразных форм и оттенков. Кстати, Казахстан является прародиной этого цветка. Именно из этих краев луковицы тюльпанов начали свое триумфальное шест­вие по разным странам, покоряя мир. И если не так давно экзотические виды этого цветка к нам завозили в основном из Голландии, то сейчас тюльпаны выращивают­ся в местных теплицах. Так что охапка махровых или затейливых по окраске тюльпанов – прекрасный подарок маме или учительнице.

Девушкам лучше дарить полураспустившиеся цветы нежных тонов, считает Анюта. Галантно будет смотреться букетик из ранних весенних нарциссов, подснежников, гиа­цинтов. Наверняка обрадуют и нежные, изящные сине-фио­летовые ирисы. Этот цветок – символ сердечного расположения и дружеской привязанности, доверия и надежды. А назван он в честь богини радуги Ириды, поэтому и вобрал в себя все оттенки радужной палитры: от ослеп­ляющего, снежно-белого цвета до темного пурпура и фиолетового. Букет ирисов с трепетными бледно-фиолетовыми лепестками романтично напомнит крылышки бабочек в гуще зеленой листвы.

По мнению Анюты, многие женщины любят, когда им дарят фрезии. Сейчас этот заморский цветок по популярности можно отнести к числу лидеров. За совершенство линий флористы зачастую называют фрезию цветком аристократов. Ее утонченные соцветия, отличающиеся необычайно широким диапазоном белоснежных, кремовых, голубых, желтых, сиреневых и пурпурных оттенков, бесспорно, поднимут настроение любой женщине.

А незабываемый аромат фрезии, рождающий ассоциа­цию с весной и молодостью, поможет снять стресс и избавиться от депрессии. Вероятно, поэтому фрезия стала настоящей музой для многих парфюмерных компаний. Огромную долю элитной парфюмерии именитых марок мира, таких как DolceGabana, Oriflame, Giorgio Armani, Nina Ricci и других, составляет продукция, которая эффектно выделяется за счет неповторимого аромата фрезий.

В числе нынешних дамских фаворитов и орхидеи. Кажется, природа сотворила эти прекрасные цветы специально для того, чтобы мы могли восхищаться ими. Не случайно орхидея считается символом красоты, роскоши, женского обаяния и гармонии. Вот и Анюта призналась – если бы ей подарили на праздник цветы, она хотела, чтобы это были орхидеи.

Но если вы не знаете, какие цветы предпочитает ваша избранница, – покупайте розы. Не прогадаете, не случайно розу называют королевой цветов. Какого цвета? Чтобы не ошибиться, выбирайте универсальную окрас­ку лепестков – белую. Она прекрасно сочетается с любыми другими оттенками и подходит для всех случаев. Розовый цвет обычно связывают с юностью и скромностью. Красный цвет у всех народов считает­ся цветом любви и страс­ти. В букете он прекрасно сочетается с белым и кремовым.

Если вы хотите подарить букет с намеком, то он может выглядеть так – пурпурно-красные розы, в центре которых шикарная белая. В целом это будет означать – ты у меня одна. Впрочем, главным критерием при выборе цветов для букета служит золотое правило: дарить любимому человеку его любимые цветы. Как их узнать? Дарите цветы чаще, и рано или поздно вы обязательно попадете в точку. 

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