Айгуль КОЛУМБЕТОВА, Алматинская область
Житель поселка Иссык Ставрик Калайчиди по профессии повар. Уже второй год Ставрик, грек по национальности, выращивает нарциссы, тюльпаны, гладиолусы, ромашки, петушки разных сортов, елочки, лилии, розы, фикусы и многое другое. Все лето они украшают участок возле дома пышным цветом.
– С самого детства люблю возиться в земле, рыбачить, как все мужики, выезжать на природу, на Медео отдыхать, кататься на лодке, проводить свободное время с друзьями и с семьей, а также… выращивать цветы. Я так расслабляюсь, отдыхаю от работы. Считаю, что ни в деньгах счастье. Садоводство мне дало цель в жизни. Каждый год собираю семена, которые дают урожай, и сажаю их уже на следующий год, весной. К каждому цветку, как к ребенку, нужен индивидуальный подход, особенная любовь, забота, помыслы и внимание. Зимой тоже много хлопот – надо подготовить к выгонке цветы. Дома на подоконниках и на полу тоже стоят в горшках растения. Среди них горький перец, алоэ, кактусы и многие другие. За ними надо тщательно и бережно ухаживать. А еще слежу, чтобы моя маленькая 3-летняя дочь Иллария ненароком листочки не поломала, – рассказывает цветовод-любитель.
Ставрику очень нравятся фикусы. Ему их привезли из Голландии. Он всегда следит за последними новос­тями из области цветов в мировой сети. Общается с другими садоводами, обменивается с ними информацией по теории, практике и своими секретами по уходу за растениями. Любопытно тут то, что в большинстве своем все знакомые по переписке – женщины, а мужчин очень мало.
Наш герой уже 10 лет как приехал в Казахстан. Ему здесь очень нравится. Сначала он жил в Алматы в благоустроен­ной квартире, но потом понял, что в городе ему не комфортно. Тянуло к земле. Купил участок, построил дом...
Ставрик вспоминает, что родители тоже любили цветы и серьезно занимались садоводством. Названия всех цветов не помнит, но как ухаживал за фиалками и кактусами разных сортов, вспоминает до сих пор.
– Еще ни разу мои цветочки меня не подводили. Цветут обильно и радуют глаз. Я дарю букеты родственникам, соседям, знакомым. Фотографирую их постоянно. Бывало даже, что друзья с детьми приезжают из Алматы в гости и подолгу живут у меня дома. Просто дышат свежим воздухом. И мы обязательно поем песни в палисаднике, возле цветов, пьем чай, – рассказывает Калайчиди. – Мои друзья тут просто расслабляются. Проходят своеобразный реабилитационный период. Набирают­ся сил.
Одно жаль – наступила осень, и приусадебный участок совсем скоро покроется желто-красным ковром опавших листьев...

