Житель поселка Иссык Ставрик Калайчиди по профессии повар. Уже второй год Ставрик, грек по национальности, выращивает нарциссы, тюльпаны, гладиолусы, ромашки, петушки разных сортов, елочки, лилии, розы, фикусы и многое другое. Все лето они украшают участок возле дома пышным цветом.
– С самого детства люблю возиться в земле, рыбачить, как все мужики, выезжать на природу, на Медео отдыхать, кататься на лодке, проводить свободное время с друзьями и с семьей, а также… выращивать цветы. Я так расслабляюсь, отдыхаю от работы. Считаю, что ни в деньгах счастье. Садоводство мне дало цель в жизни. Каждый год собираю семена, которые дают урожай, и сажаю их уже на следующий год, весной. К каждому цветку, как к ребенку, нужен индивидуальный подход, особенная любовь, забота, помыслы и внимание. Зимой тоже много хлопот – надо подготовить к выгонке цветы. Дома на подоконниках и на полу тоже стоят в горшках растения. Среди них горький перец, алоэ, кактусы и многие другие. За ними надо тщательно и бережно ухаживать. А еще слежу, чтобы моя маленькая 3-летняя дочь Иллария ненароком листочки не поломала, – рассказывает цветовод-любитель.
Ставрику очень нравятся фикусы. Ему их привезли из Голландии. Он всегда следит за последними новостями из области цветов в мировой сети. Общается с другими садоводами, обменивается с ними информацией по теории, практике и своими секретами по уходу за растениями. Любопытно тут то, что в большинстве своем все знакомые по переписке – женщины, а мужчин очень мало.
Наш герой уже 10 лет как приехал в Казахстан. Ему здесь очень нравится. Сначала он жил в Алматы в благоустроенной квартире, но потом понял, что в городе ему не комфортно. Тянуло к земле. Купил участок, построил дом...
Ставрик вспоминает, что родители тоже любили цветы и серьезно занимались садоводством. Названия всех цветов не помнит, но как ухаживал за фиалками и кактусами разных сортов, вспоминает до сих пор.
– Еще ни разу мои цветочки меня не подводили. Цветут обильно и радуют глаз. Я дарю букеты родственникам, соседям, знакомым. Фотографирую их постоянно. Бывало даже, что друзья с детьми приезжают из Алматы в гости и подолгу живут у меня дома. Просто дышат свежим воздухом. И мы обязательно поем песни в палисаднике, возле цветов, пьем чай, – рассказывает Калайчиди. – Мои друзья тут просто расслабляются. Проходят своеобразный реабилитационный период. Набираются сил.
Одно жаль – наступила осень, и приусадебный участок совсем скоро покроется желто-красным ковром опавших листьев...