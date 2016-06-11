​Цветы у ворот КПП

Открылся он исполнением Государственного гимна и показом видеообращения Главы государства к народу Казахстана в связи с произошедшими трагическими событиями в Актобе. В митинге приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, главнокомандующий Национальной гвардией РК Руслан Жаксылыков. В своем выступ­лении глава региона отметил, что по погибшим скорбит вся страна. Он поблагодарил весь личный состав части за стойкость и мужество, выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших военнослужащих.

Именно здесь, на территории час­ти, произошла страшная трагедия: первыми вступили в бой с дерзкими вооруженными преступниками майор Даниэль Майлыбаев, рядовой Доспол Сапар, младший сержант Берикжан Калиев. По словам заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-майора Мухамбеткали Сатова, это был неравный бой: разъяренных преступников было 17. Они преследовали главную цель: захватить склад с оружием и боеприпасами. Но сделать это им не удалось. Бойцы проявили мужество, стойкость и дали террористам достойный отпор. Ценою жизни... У майора Даниэля Майлыбаева остались четверо детей. Столько же детей остались без отца в семье сержанта Берикжана Калиева.

...У ворот КПП, где 5 июня разыгралась трагедия, вывешены портреты трех геройски погибших военнослужащих. К ним люди несут живые цветы. Чтобы отдать дань памяти погибших, в Актобе специально приехали жители из других областей Казахстана. Цветы были возложены и к магазину «Пантера», где от рук бандитов погибли мирные граждане. В центральной областной мечети «Нұр Ғасыр» в день траура прошло траурное богослужение.