Туалет, набитый людьми, обнаружили в автобусе казахстанские пограничники

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Пограничный наряд отделения погранконтроля "Сыпатай батыр авто" пункта пропуска "Мерке" (Жамбылская область) при досмотре рейсового автобуса сообщением Астана – Бишкек обнаружил незаконный провоз людей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Как сообщается, в салоне автобуса дальнего рейса в правой стене был предусмотрен отсек для туалета (нерабочий), который был закрыт на замок. На требование пограничников открыть данный отсек водители сопротивлялись. Ключи от данного отсека нашлись, когда пограничники решили вскрыть дверь туалета путем взлома. Когда же открылись двери, на пограничников смотрели 5 человек.
У трех граждан, желавших незаконно пересечь государственную границу из Казахстана в Кыргызстан, отсутствовали миграционные карточки, еще у двух человек пограничники вообще не обнаружили при себе каких-либо документов.
Задержанных ждет уголовная ответственность по ч. 1 ст. 392 УК РК. В случае доказательства вины водителей (оба – граждане Кыргызстана) в организации нелегальной миграции данных граждан также ждет уголовное наказание по ч. 1 ст. 394 УК РК.