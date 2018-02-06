Туберкулез обнаружили у воспитательницы детсада в Зыряновске
В городе Зыряновск Восточно-Казахстанской области у воспитательницы детского сада обнаружен туберкулез, передает Inform.kz.
"Действительно, у одной из воспитательниц обнаружен туберкулез. Но это не заразная форма туберкулеза. Педагог, как и другие специалисты, ежегодно проходила проверку. Ранее этой болезнью не болела", – сообщила руководитель Зыряновского районного отдела образования, физкультуры и спорта Бакытгуль Канафина.
Главный врач районной больницы Владимир Коробкин также подтвердил, что воспитательница больна закрытой формой туберкулеза.
"Наши новые аппараты могут выявить эту болезнь на ранних стадиях. Это можно сказать и в отношении данной пациентки. Это закрытая форма туберкулеза. С уверенностью могу сказать, что дети не заразились", – сказал он.
Тем не менее, в соответствии с санитарными требованиями, все дети, бывшие в контакте с указанной воспитательницей, пройдут тщательную проверку. Местные врачи напоминают родителям детей из детского сада "Ладушки" о необходимости сдать анализы и пройти пробу Манту.