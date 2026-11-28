фото пресс-службы акимата города Алматы

По 1 млн тенге получили 13 молодых авторов перспективных инициатив в сфере науки, культуры, информационных технологий, бизнеса, волонтерства и медиа. Как сообщили в управлении молодежной политики города, проект направлен на поддержку талантливой и инициативной молодежи, развитие профессионального, интеллектуального и творческого потенциала, а также создание условий для воплощения в жизнь новаторских решений. Особое внимание уделяется тем идеям, которые могут принести практичес­кую пользу обществу, способствовать развитию городской среды и открывать новые возможности для начинающих специалистов.

В этом году грантовая поддержка была распределена по шести направлениям. В сфере науки, культуры, волонтерства, информационных технологий и медиа определили по два победителя, еще три гранта получили молодые предприниматели.

Конкурсная комиссия учитывала актуальность и новизну представленных идей, их социальную значимость и ожидаемые результаты. Инициативы участников были направлены на развитие современных технологий, предпринимательства, культуры и решение насущных общественных задач.

– Одно из главных достижений независимости – формирование созидательного поколения, которое стремится строить будущее в собственной стране. Сегодняшняя небольшая инициатива завтра может превратиться в крупное научное открытие, успешный бизнес или новое решение, способное изменить жизнь общества. Наша задача – создавать условия, чтобы идеи молодых людей находили поддержку и превращались в реальные результаты, – отметил руководитель отдела социализации молодежи и информационного освещения управления молодежной политики города Алматы Ермухаммед Палмаганбетов.

Особое значение проект «Тәуелсіздік ұрпақтары» приобретает в год 35-летия Независимости. За это время сформировалось поколение граж­дан, которое стремится не только реализовывать собственные идеи, но и вносить вклад в развитие страны. Поддержка таких инициатив способствует укреплению интеллектуального, экономического и творческого потенциала города, убеждены организаторы проекта.