Тугжанов посетил производственные предприятия по выпуску медизделий и оборудования

Общество
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Фото: primeminister.kz
Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с работой ТОО "Казахстан Аселсан Инжиниринг", ТОО "Болашак 2019", а также с ходом строительства Национального научного онкологического центра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Рабочий визит начался с посещения ТОО "Казахстан Аселсан Инжиниринг", где по заказу Правительства РК изготавливаются отечественные аппараты ИВЛ. До 31 августа т.г. предприятием запланирована поставка 750 аппаратов ИВЛ, до 20 сентября т.г. будет произведено дополнительно 750 единиц. Аппараты будут установлены в 297 больницах страны с обучением местного медицинского персонала. Гарантийное сервисное обслуживание составит до 37 месяцев.



На базе ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг" рассматривается возможность производства казахстанских тепловизоров для дистанционного измерения температуры тела.

Е. Тугжанов посетил ТОО "Болашак 2019", где налажено производство медицинских масок с производственной мощностью до 2 млн масок в месяц.



По итогам посещения производственных предприятий Е. Тугжанов дал положительную оценку и отметил, что Правительство будет всесторонне поддерживать отечественных производителей.

Вместе с тем заместитель Премьер-министра РК ознакомился с ходом строительства Национального научного онкологического центра и работой проектного офиса по онкологии. Данный Центр в будущем позволить предоставлять гражданам высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по ранней диагностике и лечению злокачественных новообразований.



Вице-премьер отметил, что Центр станет координатором на национальном уровне в создании интегрированной модели оказания онкологической помощи, которая будет начинаться с первичного звена здравоохранения, включая все региональные онкологические центры и шесть высокотехнологичных центров радиационной онкологии. Также поставлена задача подготовки кадров, врачей и технического персонала (медицинских техников).

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