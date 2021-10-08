Тугжанов посетил социальные объекты Западно-Казахстанской области

Фото: primeminister.kz
Сегодня в рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана, делегация во главе с заместителем Премьер-министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника «Uniserv Medical Center», где оказывается полный спектр медицинских услуг.
Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы «Шабыт», открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект.
Ералы Тугжанов подчеркнул, что Глава государства в своем Послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.
Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, Центр протезирования и ортопедии и Центр социальной поддержки «Тең қоғам», где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.
В рамках поездки заместитель Премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.
Е. Тугжанов поручил усилить уровень вакцинации против COVID-19, а также принять все необходимые меры для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.
В завершение совещания заместитель Премьер-министра отметил позитивную работу руководства области по решению социальных вопросов – в регионе на месте малокомплектных, трехсменных школ, строятся современные образовательные объекты, активно развивается государственно-частное партнерство, оказывается поддержка уязвимым слоям населения.
Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений акимату области по развитию региона и решению задач, поставленных Главой государства.