Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов поздравил ученых РК с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Уважаемые работники научной сферы!
12 апреля – День работников науки Республики Казахстан. От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником.
Наука — довольно тяжелый, иногда даже мучительный труд. Она является одним из главных условий в формировании конкурентоспособности страны. И на пути развития суверенного государства эта отрасль занимает особое место.
Уважаемые, ученые! Выражаю искреннюю благодарность за ваш весомый вклад в развитие науки – движущей силы страны, в современное развитие независимого Казахстана.
Желаю вам быть первыми в новых начинаниях, поисках, идеях, благодаря своим знаниям!
Желаю творческих успехов, вдохновения и крепкого здоровья.
Пусть с ваших лиц не сходит улыбка, удача и радость не покидает дома, благополучия, ярких идей и новых достижений вам!
Ералы Тугжанов, заместитель Премьер-министра РК