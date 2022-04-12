Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов поздравил ученых РК с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Уважаемые работники научной сферы!

12 апреля – День работников науки Республики Казахстан. От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником.

Наука — довольно тяжелый, иногда даже мучительный труд. Она является одним из главных условий в формировании конкурентоспособности страны. И на пути развития суверенного государства эта отрасль занимает особое место.

Уважаемые, ученые! Выражаю искреннюю благодарность за ваш весомый вклад в развитие науки – движущей силы страны, в современное развитие независимого Казахстана.

Желаю вам быть первыми в новых начинаниях, поисках, идеях, благодаря своим знаниям!

Желаю творческих успехов, вдохновения и крепкого здоровья.

Пусть с ваших лиц не сходит улыбка, удача и радость не покидает дома, благополучия, ярких идей и новых достижений вам!

Ералы Тугжанов, заместитель Премьер-министра РК