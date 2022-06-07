Случаи гибели солдат-срочников в армии Казахстана прокомментировал вице-премьер

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в кулуарах заседания Правительства высказался о случаях гибели солдат в казахстанской армии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты спросили у Ералы Тугжанова, почему в мирное время молодые казахстанцы гибнут в армии? Не пришло ли время реформировать армию и отказаться от призыва на срочную службу?

"Я думаю, что неправильно отказываться от срочной службы. Молодые люди должны проходить воинскую службу. Другой вопрос – все заинтересованные госорганы, в первую очередь это Министерство обороны, обязаны обеспечивать безопасность всех этих ребят", – заявил в ответ Ералы Тугжанов.

Вице-премьер добавил, что сам служил в армии, в воинской части 25717 в Отаре.

"Разные были ситуации, была и гибель солдат. Тогда было всеобщее обязательство, сегодня такого обязательства нет. Сейчас весь охват составляет всего 35 тысяч человек, ежегодно мы направляем на уровне 35 тысяч ребят на службу", – заключил вице-премьер.