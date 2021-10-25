Тугжанов раскритиковал состояние научной сферы Казахстана
Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки с участием отраслевых госорганов, научных организаций и ведущих ученых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Вице-Премьер подверг критике текущее состояние научной сферы, отметил низкую результативность научных исследований, слабое их влияние на развитие экономики, отсутствие должной взаимосвязи науки с производством, низкую долю опытно-конструкторских работ.
Ералы Тугжанов указал также на недостатки системы финансирования науки, деятельности национальных научных советов, процесса подбора экспертов при проведении научно-технической экспертизы.
Вице-Премьер подчеркнул важность повышения результативности научных исследований, усиления их влияния на наукоемкость производства и развитие отраслей экономики, правильного определения приоритетов развития науки.
Заместитель Премьер-министра отметил, что необходимо разработать конкретные меры по укреплению научного кадрового потенциала, в том числе путем привлечения казахстанских ученых, работающих за рубежом.
Особое внимание следует уделить исполнению поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, по улучшению процессов финансирования научной сферы и вкладу науки в развитие страны.
Ералы Тугжанов поручил создать Рабочую группу по развитию научного потенциала страны, выработать конкретный План мероприятий, внести в Правительство проект Концепции по развитию науки, а также ускорить работу по внесению поправок в законодательные акты по вопросам науки.
Заслушав предложения научных институтов, ученых, заместитель Премьер-министра подчеркнул, что особые усилия должны быть направлены на решение кадровых вопросов, поддержку молодых ученых, привлечение средств бизнеса в научные проекты, проведение комплексных междисциплинарных исследований для решения конкретных задач экономики и социальной сферы.