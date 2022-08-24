Фото: primeminister.kz
Общество
Тугжанов встретился в СКО с переселенцами из трудоизбыточных регионов

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в ходе рабочего визита в Северо-Казахстанскую область посетил села Астраханка и Полтавка, где встретился с переселенцами из трудоизбыточных регионов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Ералы Тугжанов ознакомился с условиями проживания прибывших семей. С 2016 года в регион переехало более 11 тысяч человек. Из 4,6 тысячи трудоспособных охвачены занятостью 3,6 тысячи человек. Закрепляемость прибывших – 94%. 

Благодаря этой программе за 5 лет снижен дефицит кадров в 2 раза, в том числе в сельском хозяйстве – 1,5 раза, в здравоохранении – 1,3 раза, образовании – 2,5 раза. 

Одна из прибывших в СКО на постоянное место проживания – Фатима Набиева. Женщина переехала на север из Мангистауской области. Сейчас работает врачом общей практики в местной врачебной амбулаторий. 

«Северный Казахстан принял меня радушно. Здесь комфортный климат и хорошие условия для проживания. Меня обеспечили жильем и работой. Дали все необходимые квоты», – рассказала Фатима Набиева.

За 5 лет около 500 семей получили гранты и кредиты на 270 млн тенге, открыли собственное дело. До конца этого года в область переедут 2,5 тысячи человек. На сегодня прибыло 1320 человек. Всем прибывшим выплачены субсидии. Уже 200 семей готовы открыть свое дело. 

«Мы видим реальные примеры того, как развиваются села. Переселенцам оказывается всесторонняя помощь. В СКО приезжают люди из разных регионов страны. Переехали из Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областей», – отметил вице-премьер.

Одним из образцовых сел является Полтавка. Здесь за счет собственных средств ТОО «Полтавское» открыт детский сад на 40 мест. На строительство направлено 340 млн тенге. Создано 11 новых рабочих мест. Набрана группа из 30 детей. 

Предприниматели также внедрили в Полтавке успешную практику поддержки подсобного хозяйства сельчан. Жители могут приобрести у ТОО десятидневных телят и вырастить их для дальнейшей продажи. Так каждый желающий может с нуля начать развивать свое подсобное хозяйство.

Далее заместитель Премьер-министра встретился с пятью семьями, прибывшими из трудоизбыточных регионов в Петропавловск. АО «Alageum Electric» предоставило им служебное жилье. Компания отремонтировала здание бывшего общежития для своих сотрудников на 40 квартир. Сейчас предприятие возводит 104-квартирный дом для работников. 

После встреч Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам переселения граждан и повышению уровня доходов населения. В Северо-Казахстанской области в этом году будет создано 13 тысяч новых рабочих мест, на сегодня создано более 11 тысяч рабочих мест, из которых 72% постоянные.

Сформирован пул из 42 инвестиционных проектов на сумму 583 млрд тенге с созданием более 5 тысяч новых постоянных рабочих мест. 

В текущем году запустят 19 инвестиционных проектов на сумму 53 млрд тенге с созданием более 1 300 новых постоянных рабочих мест.

Проводится работа по трудоустройству граждан в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. На эти цели финансирование увеличено в 4 раза – с 1,4 до 6 млрд тенге.

Занятость молодежи обеспечивают в рамках проектов «Первое рабочее место», «Молодежная практика» и «Контракт поколений». С начала года по области трудоустроено более 3,5 тысячи молодых людей. До конца года будет охвачено свыше 6 тысяч человек.

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