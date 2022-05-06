Тугжанов высказался о заработках сельчан по Программе по повышению доходов населения

Одним из направлений пилотного проекта по повышению доходов сельского населения является увеличение объемов производства продукции АПК за счет использования потенциала личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов осмотрел ЛПХ в селе Костобе Байзакского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Один из жителей и участников проекта Алмасхан Рахымбердиев приобрёл 10 голов лошадей, занимается их откормом. По его словам, благодаря проекту он смог увеличить свой доход в 4 раза.

Еще один сельчанин Рустем Бакуридзе на 10 сотках высадил овощи. Помимо этого, он содержит 10 голов КРС, 20 голов МРС.

По его словам, его доход увеличился с 50 тыс. тенге до 300 тыс. тенге.

Сельчане рассказали, что кооператив помогает с приобретением семян, минеральных удобрений, решением проблемы дефицита поливной воды.

Они обеспечивают население села качественной и экологически чистой продукцией.

После осмотра и знакомства с местными жителями вице-премьер поставил задачу по дальнейшей поддержке ЛПХ.

«На селе всегда есть чем заняться. Главное, нужно оказать поддержку желающим заниматься животноводством, растениеводством и обеспечить всем необходимым. Поэтому и была разработана Программа по повышению доходов сельского населения. У трудолюбивого человека любое дело построится. Сельчане смогли увеличить свой доход в 4-5 раз. Иногда даже в городе таких денег заработать невозможно», — сказал Е. Тугжанов.

