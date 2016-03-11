Тук-тук, кто в кемпинге живет? Статьи 2215 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Близ населенных пунктов вдоль международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, построенного в области от самой границы Кызылординской области до границы с Оренбуржьем (а это не одна сотня километров), начал развиваться придорожный сервис. Задействованы в этом предприимчивые люди, пожелавшие открыть собственное дело. Выросли то тут, то там автозаправочные станции, магазины, мини-кафе, закусочные, гостиничные комплексы, станции технического обслуживания… У самой дороги на въезде в Хромтау этот кемпинг сразу бросается в глаза. Его хозяйка – индивидуальный предприниматель Амангуль Бесбаева.



– Благодаря «Нұрлы жол» мы занялись семейным бизнесом, – говорит она. – Помогают мне мой старший сын Арман, сноха Айнагуль.



Идею о придорожном сервисе предложил в свое время глава семейства Усен Алимович. Ранее он трудился на Донском горно-обогатительном комбинате АО «ТНК «Казхром». Но вскоре по состоянию здоровья ему пришлось уйти с работы. Но не усидел дома без дела. Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, купил небольшой вагончик и открыл закусочную у дороги. Как в воду глядел: трасса обрела статус международного значения, ее реконструировали, и поток транзитного транспорта возрос в разы. Увеличилось и число клиентов у Бесбаевых. Сразу же приняли решение расширяться. Взяли кредит в банке и стали строиться. На мес­те старого вагончика вырос комфортабельный двухэтажный кемпинг с местом для парковки машин, гостиничными номерами, столовой, привлекая внимание проезжающих водителей-дальнобойщиков. Здесь появилась также пристройка с сауной, душевыми, бильярдной. Льготные средства на это предпринимателям выделило государство. Сын Арман намерен открыть также автомойку, шиномонтажку.

– Малый бизнес сегодня ощущает весомую поддержку со стороны государства, – говорит хозяйка большого гостеприимного дома. – А новая экономическая политика нашего Президента Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол» открывает огромные возможности для приложения сил всем предприимчивым людям. Только не ленись, работай на благо своей семьи, а значит, на благо всего Казахстана.

