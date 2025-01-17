Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений

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В суде было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного в причинении тяжкого вреда здоровью своему однокласснику, который впоследствии скончался. Суд оправдал его в связи с недоказанностью вины.

Туктаров с самого начала расследования и в ходе судебного процесса утверждал, что в день происшествия он и потерпевший, с которым он был одноклассником, выпивали вместе. По словам подсудимого, между ними не было ссоры, и потерпевший, будучи сильно пьяным, споткнулся и упал на асфальт. Свидетели подтвердили его показания, включая тот факт, что потерпевший сам потерял равновесие.

Медицинские документы, а также записи с камеры видеонаблюдения не выявили признаков травм, которые могли бы подтвердить обвинение. Судебная экспертиза не исключила возможность получения повреждений потерпевшим в результате падения.

В связи с недоказанностью обвинения, местные суды и Верховный суд оставили оправдательный приговор без изменений. Прокурору было предложено рассмотреть вопрос о привлечении других лиц к уголовной ответственности.