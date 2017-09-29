​«Тулпар» нашел своих всадников

В Алматы в торжественной обстановке состоялась церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Тулпар». Мероприятие было организовано Министерством культуры и спорта РК, Национальной академией кинематографических искусств и наук и акиматом города Алматы.

Церемония вручения премий подвела итоги длительной подготовительной работы по определению лучших отечественных фильмов, вышедших в прокат с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

В церемонии вручения принял участие ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, подчерк­нувший в своем выступлении, что «кинопремия «Тулпар» – это значимое явление в культурной жизни нашей республики. Для того чтобы модернизировать общественное сознание, а именно такую задачу поставил перед всеми нами Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, мы должны создавать конкурентоспособность во всех сферах, в том числе и в области культуры. Для номинантов на премию «Тулпар»­ выдвигаются очень серь­езные профессиональные требования, поэтому Министерство культуры и спорта поддержало это начинание казахстанских кинематографистов».

Кинопремия «Тулпар» была учреждена год назад Национальной академией кинемато­графических искусств и наук, которая объединяет 100 самых авторитетных отечественных и зарубежных мастеров кино, представляющих абсолютно все профессиональные гильдии киноиндустрии.

Как рассказала президент Национальной киноакадемии народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева, «с самого начала было принято решение, что победителей премии будут определять тайным голосованием все члены академии. А результаты голосования станут известны лишь в ходе торжественной церемонии вручения премий. В ближайшее время мы повезем лауреатов премии «Тулпар» на кинофестиваль в Лос-Анджелес, где будут представлены их фильмы. На этот фестиваль приглашены и голливудские звезды, которые участвовали в работе МКФ «Евразия» – другого важного проекта Киноакадемии. То, что Казахстан – кинематографическая страна, ни для кого не секрет, как и тот факт, что наши режиссеры известны не только в СНГ, но и на ведущих киноплощадках мира. И мы ставим одной из приоритетных целей нашей академии их продвижение на международных кинофестивалях и кинорынках. Первые успехи есть, хотелось бы это продолжить. И Национальная премия «Тулпар» является важным инструментом, в том числе и для решения этих задач».

В нынешнем году картины соревновались по 9 номинациям. Абсолютным победителем стал фильм Акана Сатаева «Районы», первенствовавший сразу в пяти номинациях («Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая музыка к фильму»). В трех номинациях победила картина «Казахское ханство. Алмазный меч» («Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая мужская роль»). Лента «В сетях» праздновала успех в номинации «Лучшая женская роль». Наконец, в номинации «Лучший зарубежный фильм», на победу в которой претендовали фильмы из тюркоязычных стран и регионов, лауреатом оказалась работа из Кыргызстана «В поис­ках мамы» режиссера Руслана Акуна.

Кроме этого, обладателем приза «За выдающийся вклад в казахстанский кинематограф» стал Асанали Ашимов.

Ну а фильм «Дорога к матери» Акана Сатаева был выдвинут на соискание премии «Оскар» за 2017 год от Республики Казахстан.