«Тулпар» сражается во Львове

Спорт
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09Соперником подопечных Амиржана Муканова была местная команда «Энергия» из Львова. Победу казахстанцам со счетом 5:3 принесли сделавшие по дублю Михаил Першин и Сидни, еще один мяч на свой счет записал Александр Довгань. Напомним, в первом матче турнира карагандинцы уступили московскому «Спартаку» – 0:5.

В это же время продолжается подготовка действующего обладателя Кубка УЕФА, алматинского «Кайрата», к предсезонному турниру Кубок Урала, который стартует 24 августа в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Стоит отметить, что на данное состязание после игр в Украине прибудет и карагандинский «Тулпар».

Абзал КАМБАР

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