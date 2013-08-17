«Тулпар» сражается во Львове

Соперником подопечных Амиржана Муканова была местная команда «Энергия» из Львова. Победу казахстанцам со счетом 5:3 принесли сделавшие по дублю Михаил Першин и Сидни, еще один мяч на свой счет записал Александр Довгань. Напомним, в первом матче турнира карагандинцы уступили московскому «Спартаку» – 0:5.

В это же время продолжается подготовка действующего обладателя Кубка УЕФА, алматинского «Кайрата», к предсезонному турниру Кубок Урала, который стартует 24 августа в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Стоит отметить, что на данное состязание после игр в Украине прибудет и карагандинский «Тулпар».

Абзал КАМБАР