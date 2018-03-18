Туман и гололед – погода в Казахстане

18 марта в большинстве регионов Казахстана ожидаются туман, гололед и осадки, передает Kazpravda.kz.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки. Лишь в южной половине республики прогнозируется погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, низовая метель", – сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
В частности, сообщается, что в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер до 23 м/с. Также в отдельных районах ожидается гололед, низовая метель.
В Алматинской, Жамбылской, Акмолинской областях – ночью и утром местами туман, утром и днем усиление ветра до 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается ветер до 15-20 м/с, ночью туман.
В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях местами – туман, днем усиление ветра до 18 м/с, в отдельных районах Костанайской области – гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гололед, ночью туман.
В Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.