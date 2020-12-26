Туман и лютые морозы – штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
Синоптики прогнозируют в ряде регионов туман и сильный мороз, по шести областям объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz.
По информации "Казгидромета", в Актюбинской области 26 декабря местами ожидается туман, вероятность 90-95 %.
Также туман прогнозируют в субботу местами в Акмолинской области с вероятностью 85-90%, местами в Западно-Казахстанской области и в городе Уральске с вероятностью 85-90% и
26 декабря в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане 26 декабря также временами ожидаются туман и гололед. Вероятность шторма 90-95 %
Местами туман ожидается в Карагандинской области 25-27 декабря с вероятностью 70-75%.
А в Восточно-Казахстанской области 26 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 30-35 градусов, 27 декабря – сильный мороз до минус 37-42 градусов. Вероятность 95-100%.