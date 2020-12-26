Общество
Туман и лютые морозы – штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
Синоптики прогнозируют в ряде регионов туман и сильный мороз, по шести областям объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz.

По информации "Казгидромета", в Актюбинской области 26 декабря местами ожидается туман, вероятность 90-95 %.

Также туман прогнозируют в субботу местами в Акмолинской области с вероятностью 85-90%, местами в Западно-Казахстанской области и в городе Уральске с вероятностью 85-90% и

26 декабря в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане 26 декабря также временами ожидаются туман и гололед. Вероятность шторма 90-95 %

Местами туман ожидается в Карагандинской области 25-27 декабря с вероятностью 70-75%.

А в Восточно-Казахстанской области 26 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 30-35 градусов, 27 декабря – сильный мороз до минус 37-42 градусов. Вероятность 95-100%.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ОТГ
Токаев дал поручения по повышению уровня жизни жителей Алматы
КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана
В мире наступает эра глобального дефицита?
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Общество
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостано…
Общество , Видеогалерея
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Общество
20-летний закладчик наркотиков проведет 10 лет в тюрьме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]